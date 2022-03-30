В России разрешили импорт товаров без разрешения правообладателей

Предполагается, что ввоз такой продукции можно проводить без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Интернет-бизнес называл это вынужденной мерой.

«Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — сообщил Мишустин.

Как отмечали в Минпромторге, в список войдут товары, которые «необходимы для насыщения потребительского рынка». Перечень такой продукции определит Минпромторг. В него войдут товары, содержащие результат интеллектуальной деятельности: ПО, музыка, фильмы, литература, изобретения.

Отмечается, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Скорее речь идет о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам, заявили в министерстве.

Напомним, в Роспатент с середины марта поступило около 50 заявок на регистрацию известных брендов, включая Durex, Apple, Mastercard, BMW, Chanel, McDonald’s и другие. В основном заявки копируют оригинальные бренды, пишет РБК.