«Тинькофф» введет комиссию за обслуживание счетов в валюте

Так, комиссия составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссию будут списывать ежедневно. Помимо этого, с 23 июня открывать накопительные счета можно будет только в рублях, а в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.

В банке объяснили ведение платы за обслуживание валютных счетов «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».

«В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов-частных лиц — лишнее тому подтверждение. Суммы, превышающие 1000 у.е в обозначенных валютах, хранят на своих счетах незначительная часть наших клиентов», — добавили в «Тинькофф».

Также в ближайшее время в банке введут комиссию и за хранение валюты на брокерских счетах, она не затронет ценные бумаги.

Напомним, банк «Тинькофф» изменил тарифы на международные переводы по системе SWIFT в долларах США и фунтах стерлингов. Новые правила вступили в силу 6 июня. А 6 мая «Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Это связано с увеличением сроков их прохождения. С 28 мая банк перестал открывать новые вклады в валюте. А уже действующие вклады продолжат работу, их можно будет пополнять