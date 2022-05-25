Что происходит с рынком труда? Какие профессии станут перспективными? Где предложат оклад в 200 тыс. руб? Отвечает директор HeadHunter Северо-Запад

Как правильно составить резюме, если нет опыта работы (или он небольшой), и продвинуть его?

Даже если совсем нет опыта работы, соискателю важно указать, с какими обязанностями он успел столкнуться и какие задачи решить во время стажировок. Начинайте описание с последнего места работы или стажировки: укажите их начало и конец, перечислите кратко выполняемые функции и результаты. Информацию необходимо преподнести емко — примерно в 5-7 предложений для каждого проекта. Если опыт работы есть, информацию о стажировках указывайте отдельно.

Не используйте ярких выделений в резюме — оно должно выглядеть максимально просто, чтобы рекрутер не тратил на него много времени. Избегайте банальных прилагательных вроде коммуникабельный, трудолюбивый и так далее. В разделе «Дополнительные сведения» стоит указать уровень владения языками, необходимые компьютерные навыки в отрасли, необычные увлечения и спортивные достижения (вот это может вас охарактеризовать как целеустремленного человека), опыт волонтерства, сертификаты о прохождении образовательных курсов.

Название резюме должно отражать вашу карьерную цель и соответствовать вакансии, на которую откликаетесь. Отправлять его лучше всего с 9 до 10 часов утра или с 15 до 16 часов по местному времени в рабочие дни, поскольку HR-специалисты просматривают отклики также в рабочее время. Откликаться лучше всего на свежие вакансии — вывешенные не позднее 5-10 дней назад. Обязательно укажите желаемую заработную плату. Убедитесь, что содержание вашего резюме соответствует требованиям в вакансии: сравните, подходит ли ваше образование, знания, навыки, компетенции к описанию того, что ищет работодатель. И конечно, прикрепите сопроводительное письмо.