Что происходит с рынком труда? Какие профессии станут перспективными? Где предложат оклад в 200 тыс. руб? Отвечает директор HeadHunter Северо-Запад

Как грамотно составить резюме и сопроводительное письмо? Как вести себя на собеседовании? В каких сферах начинающие специалисты и студенты могут ожидать высокую зарплату? «Cобака.ru» поговорила с директором HeadHunter Северо-Запад Юлией Сахаровой о том, как избежать самых распространенных ошибок и получить должность несмотря на отсутствие опыта.
Что происходит сейчас на рынке труда?
За последние три месяца в Петербурге рынок труда сильно менялся. Так держался и рос спрос на сотрудников из сфер консультирования (агентов по недвижимости, риэлторов, специалистов колл-центров, бизнес аналитиков, коучей) и строительства (причем как на рабочих строительных специальностей, так и на инженерный персонал — конструкторов, архитекторов). Петербургские работодатели активно нанимают персонал на летний туристический сезон — официантов, хостес, барменов, кухонный персонал.
Были большие сокращения вакансий в сферах страхования, автобизнеса, управление персоналом и рекрутинг. Можно отметить падение спроса на сотрудников банковской сферы. Но соискателей на рынке труда по сравнению с 2021-м в этот же период стало больше — особенно это касается сферы инсталляция и сервис. Среди соискателей больше всего начинающих специалистов и студентов.
Какие профессии стали наиболее востребованными?
На фоне кризисных явлений смены приоритетов не произошло. В топ самых востребованных специальностей по-прежнему входят кассиры, продавцы, администраторы залов, мерчендайзеры — в ритейле; монтажники, электрики, наладчики, сантехники — в строительстве; кухонные персонал, повара, бармены — в хореке; слесари, операторы станков, токари, сварщики, инженеры — на производстве. Конечно, востребованы ИТ-специалисты, знающие ключевые языки программирования, и тестировщики. А из-за обострения ситуации с поставками ПО и «железа» на рынке труда растет спрос на сервисных инженеров.
Где начинающие специалисты могут ожидать высокую зарплату?
Сейчас начинающие специалисты могут рассчитывать на зарплату до 200 тысяч в сферах «Строительство, эксплуатация», «ИТ, телеком», «Розничная торговля», «Металлургия», «Перевозки, логистика», «Электроника, приборостроение».
Какие профессии будут самыми перспективными в обозримом будущем?
В начале мая президент России издал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности — что еще больше усилит дефицит кадров. Поэтому в ближайшее время в стране, по нашим прогнозам, может потребоваться порядка 30 000 новых высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности. Также стоит обратить внимание на аналитиков и инженеров по анализу данных; специалистов по ИИ и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по автоматизации процессов, развитию бизнеса, цифровой трансформации, интернета вещей; разработчиков программного обеспечения и приложений.
Какие навыки стоит прокачать?
Выпускникам необходимо понимать — какую бы профессию вы не получили, недостаточно узкоспециализированных знаний. Все вокруг стремительно меняется: бизнес-процессы усложняются, потоки информации в любой профессиональной среде растут, привычные подходы к работе и общению между людьми во время работы заменяются новыми, все, что можно автоматизировать, — автоматизируется. Поэтому профессиональные знания быстро устаревают и заменяются новыми. На первый план выходят базовые навыки, которые необходимо иметь, работая в любой сфере, — soft skills («мягкие навыки»). Согласно докладу Всемирного экономического форума (World Economic Forum), есть десять самых важных soft skills: способность решать комплексные проблемы, критическое мышление, креативность, навык управления людьми, навык успешного взаимодействия с людьми, эмоциональный интеллект, способность делать выводы и принимать решения, клиентоориентированность, навыки ведения переговоров, способность легко и быстро обучаться новому.
Где искать работу начинающим специалистам в кризис?
К сожалению, сейчас, в период экономических сложностей, поиск работы отличается принципиально двумя моментами: срок поиска и готовность к компромиссам. На данный момент работает принцип «ищем там, где есть». Будьте готовы расширить географию поиска: например, посмотреть вакансии в соседнем районе, городе и даже регионе. Новыми точками притяжения для развития производств могут стать города в Сибири и на Дальнем Востоке — именно там может начаться формирование новых финансовых, производственных, логистических узлов.
Как правильно составить сопроводительное письмо?
Если опыта работы по специальности нет, следует акцентировать внимание на сопроводительном письме. Опишите в нем свою мотивацию в работе или найдите общие точки соприкосновения (например, компания активно занимается социальной поддержкой в регионе — в этом случае будет выигрышно написать, что вы участвуете в подобных проектах). Продемонстрируйте интерес к должности — напишите, почему вам интересна именно эта позиция, что уже умеете и почему вам это поможет в работе, а каких навыков не хватает, но вы готовы их развивать, что хотите от этой должности. Если есть хотя бы минимальный опыт работы по специальности (стажировки тоже считаются!), это также необходимо кратко перечислить. К письму желательно прикрепить один или два наиболее успешных кейса релевантных описанию вакансии, на которую вы претендуете.
Четких рекомендаций, касающихся размера сопроводительного письма, не существует. Главное — чтобы оно содержало конкретную информацию, совпадающую с требованиями к вакансии. Идеальный объем сопроводительного письма — половина страницы А4. Также не стоит описывать все детали ни в сопроводительном письме, ни в резюме — об этом вы сможете рассказать на собеседовании.
Как правильно составить резюме, если нет опыта работы (или он небольшой), и продвинуть его?
Даже если совсем нет опыта работы, соискателю важно указать, с какими обязанностями он успел столкнуться и какие задачи решить во время стажировок. Начинайте описание с последнего места работы или стажировки: укажите их начало и конец, перечислите кратко выполняемые функции и результаты. Информацию необходимо преподнести емко — примерно в 5-7 предложений для каждого проекта. Если опыт работы есть, информацию о стажировках указывайте отдельно.
Не используйте ярких выделений в резюме — оно должно выглядеть максимально просто, чтобы рекрутер не тратил на него много времени. Избегайте банальных прилагательных вроде коммуникабельный, трудолюбивый и так далее. В разделе «Дополнительные сведения» стоит указать уровень владения языками, необходимые компьютерные навыки в отрасли, необычные увлечения и спортивные достижения (вот это может вас охарактеризовать как целеустремленного человека), опыт волонтерства, сертификаты о прохождении образовательных курсов.
Название резюме должно отражать вашу карьерную цель и соответствовать вакансии, на которую откликаетесь. Отправлять его лучше всего с 9 до 10 часов утра или с 15 до 16 часов по местному времени в рабочие дни, поскольку HR-специалисты просматривают отклики также в рабочее время. Откликаться лучше всего на свежие вакансии — вывешенные не позднее 5-10 дней назад. Обязательно укажите желаемую заработную плату. Убедитесь, что содержание вашего резюме соответствует требованиям в вакансии: сравните, подходит ли ваше образование, знания, навыки, компетенции к описанию того, что ищет работодатель. И конечно, прикрепите сопроводительное письмо.
Я начинающий специалист. Как адекватно определить стоимость своих услуг?
Есть несколько хороших способов. Первый (и самый простой) способ — зайдите в раздел «Вакансии», где вы планируете разместить резюме, и посмотрите среднюю предлагаемую зарплату специалисту с вашим уровнем опыта. Так вы увидите не только предлагаемый уровень, но и список требований к потенциальному кандидату и задачи, характерные для интересующей должности.
Второй способ — посмотрите резюме специалистов с релевантным опытом. Здесь можно сопоставить желаемый доход с уровнем квалификации автора резюме и посмотреть примерный уровень дохода в разных компаниях. Третий — поискать отраслевые обзоры (такие есть, например, у hh.ru на сайте). Также у нас есть бесплатный сервис «Сколькополучатель» — он показывает вилку зарплат для разных специальностей, исходя из базы вакансий на сайте.
Работодатель не отвечает на отклики. В чем может быть причина и на что стоит обратить внимание?
Причин почему работодатель не отвечает на резюме может быть масса — и часть из них не всегда связана именно с кандидатом (например, это может быть связано с ситуацией на рынке или в компании — «вечные вакансии», работодатель выбрал финалиста на текущую вакансию и просто ее не закрыл). Но также это может быть связано с тем, что в резюме нет фотографии, в нем не соответствуют названия резюме и профессиональной области, не указана зарплата, должность на последнем месте работы указана абстрактно (например, начинающий специалист, стажер или что-то подобное). Кроме того, в этой ситуации причиной отказа или молчания могут стать социально-демографические факторы (пол и возраст).
Повторно отправлять отклики на вакансию необязательно, просто потому что рекрутер уже получил ваше резюме и его дубль не ускорит процесс. Волне допустимо позвонить по номеру, указанному в объявлении, — и узнать, заинтересовало ли ваше резюме работодателя.
Как вести себя на собеседовании?
Для начала необходимо заранее продумать ответы на самые популярные вопросы. Один из них — «Расскажите о себе». Здесь важно сосредоточиться на основных моментах своей биографии. Воспользуйтесь простой формулой «настоящее — прошлое — будущее»: то есть расскажите, кем являетесь на данный момент, чем занимаетесь, что умеете, затем — что именно привело вас к текущему положению (совокупность навыков, опыт), а завершите ответ рассказом о планах и перспективах. Второй самый распространенный вопрос — «Назовите ваши сильные стороны». Здесь важно не просто перечислить ваши лучшие качества, но и привести пример, как они помогли достичь определенных целей и успехов в работе. Также, скорее всего, после этого вас попросят перечислить слабые стороны — их необходимо преподнести как точки роста, рассказать, как планируете работать над недостатками и поделиться опытом, что уже удалось исправить. Еще один распространенный вопрос — «Почему вы хотите работать именно у нас?». Здесь можно продемонстрировать уровень знаний о компании, заинтересованность в работе. Если вам не удалось найти достаточно информации, не стесняйтесь задавать вопросы работодателю.
Самая распространенная ошибка — рассказывать о достижениях, хвастаться о навыках и опыте. Но важно помнить — работодателю необходимо понять, что вы умеете и как можете решать задачи: например, лучше сказать не «уверенный пользователь экселя», а «я понимаю математические модели, могу их собрать и настроить макросы»; не «знаю английский на уровне Proficiency», а «могу перевести документацию на английский, провести встречу с иностранными заказчиками».
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