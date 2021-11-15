Банк России опустит ключевую ставку до нейтрального диапазона в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года. Такой прогноз дала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне», — заявила Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023-2024-х годов.
Напомним, 22 октября Банк России уже в шестой раз за год повысил ключевую ставку, теперь — на 0,75 п. п., до 7,5%. Ранее ставку повышали 19 марта, 23 апреля, 11 июня, 23 июля и 10 августа.
Эльвира Набиуллина
Об инфляции в России:
Когда инфляция высокая, вы посмотрите, как двигаются относительные цены, и бизнесу тяжело планировать, какая у него будет выручка, какая рентабельность, если при этом издержки растут непонятным образом, цены на его продукцию растут. Когда высокая инфляция, очень большой относительный размах цен. Низкая инфляция — это мы видели по опыту четырех лет — там все цены приблизительно близко друг к другу растут.
Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить высокую инфляцию, главное — держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей.
Годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%. Позже Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в стране. А правительство в пилотном режиме запустило систему борьбы с инфляцией, главная цель которой — противодействовать рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары.
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