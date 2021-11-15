«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне», — заявила Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023-2024-х годов.

Напомним, 22 октября Банк России уже в шестой раз за год повысил ключевую ставку, теперь — на 0,75 п. п., до 7,5%. Ранее ставку повышали 19 марта, 23 апреля, 11 июня, 23 июля и 10 августа.