Годовая инфляция в России превысила 7% и установила новый пятилетний рекорд

Годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. Об этом говорится в материалах Росстата.
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В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Петербурге — на 0,3%. С начала года прирост цен составил 4,7% и 5,2% соответственно. В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе подорожали помидоры — на 24,9%, огурцы (17,3%), апельсины (12,9%), чеснок (6,5%), бананы (3,4%), груши (3,3%), лимоны (3,1%), зелень свежая (2,4%) и сухофрукты (2,0%).
Среди продовольственных товаров подорожали говядина и мясо птицы (2,4%), печень говяжья (1,8%), национальные сыры и брынза (1,7%), молоко (1,6%), свинина и кулинарные изделия из птицы (1,5%), фарш мясной (1,4%), рыба живая и охлажденная (1,3%), майонез (1,3%), пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания (1,2%).
Одновременно подешевели рыба мороженая неразделанная, жевательная резинка — на 0,7%, креветки мороженые неразделанные — на 0,5%, масло оливковое, вина виноградные — на 0,2%, отечественные пиво и игристые вина, соки фруктовые — на 0,1%.
Фото: Shutterstock.com
В сентябре среди услуг образования выросли цены на обучение: в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования и общеобразовательных организациях — на 7,9% и 7,7% соответственно, в образовательных организациях среднего профессионального образования — на 4,7%, на курсах иностранных языков — на 3,5%, в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования и за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста — на 3,1%, на курсах профессионального обучения — на 3,0%.
Среди услуг туризма и отдыха подорожали поездки на отдых в ОАЭ — на 14,6%, проживание в гостиницах 3-5 звезд — от 0,7% до 1,3%, билеты в театры — на 0,9%, экскурсии автобусные и билеты в музеи и на выставки — на 0,4%. В то же время стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 7,6%, в санатории — на 2,8%, проживания в гостиницах 1-2 звезд, мотелях и хостелах — от 0,3% до 2,5%, отдыха в Турции — на 2,5%, экскурсионных туров по России — на 0,9%, билетов в кинотеатры — на 0,5%.
Как объяснили в Минэкономразвития, основное воздействие на продовольственную инфляцию в сентябре оказало нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции в условиях сдвига сезона сбора культуры, а также сезонное удорожание огурцов и помидоров.
Напомним, по итогам июня годовая инфляция в Росси достигла 6,5% — впервые с августа 2016 года. Позже датский Saxo Bank опубликовал прогноз по глобальным рынкам на четвертый квартал 2021 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%.
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