Годовая инфляция в России превысила 7% и установила новый пятилетний рекорд

В сентябре среди услуг образования выросли цены на обучение: в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования и общеобразовательных организациях — на 7,9% и 7,7% соответственно, в образовательных организациях среднего профессионального образования — на 4,7%, на курсах иностранных языков — на 3,5%, в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования и за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста — на 3,1%, на курсах профессионального обучения — на 3,0%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали поездки на отдых в ОАЭ — на 14,6%, проживание в гостиницах 3-5 звезд — от 0,7% до 1,3%, билеты в театры — на 0,9%, экскурсии автобусные и билеты в музеи и на выставки — на 0,4%. В то же время стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 7,6%, в санатории — на 2,8%, проживания в гостиницах 1-2 звезд, мотелях и хостелах — от 0,3% до 2,5%, отдыха в Турции — на 2,5%, экскурсионных туров по России — на 0,9%, билетов в кинотеатры — на 0,5%.

Как объяснили в Минэкономразвития, основное воздействие на продовольственную инфляцию в сентябре оказало нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции в условиях сдвига сезона сбора культуры, а также сезонное удорожание огурцов и помидоров.

Напомним, по итогам июня годовая инфляция в Росси достигла 6,5% — впервые с августа 2016 года. Позже датский Saxo Bank опубликовал прогноз по глобальным рынкам на четвертый квартал 2021 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%.