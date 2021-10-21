Минпромторг анализирует стоимость алюминия, меди, черных металлов, в частности арматуры, горячекатаного рулона, лома стального и металлургического концентрата, а также всех видов минеральных удобрений. Минсельхоз исследует цены на пшеницу, пшеничную муку, хлеб, семена подсолнечника, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень, соевые бобы, продукцию животноводства, а также рыбопродукты. Минэнерго следит за ценами на нефть, бензин, дизельное топливо и полиэтилен.

Для каждой группы товаров определен профиль риска — приемлемый диапазон изменения стоимости. Когда внутренний ценовой индекс начнет выходить за допустимые рамки, ведомства будут представлять предложения, как нивелировать риск разгона внутренних цен на тот или иной товар.

Как пишут «Ведомости», разработанные министерствами экономические модели используются для того, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены будут меняться под воздействием мировой конъюнктуры. Для сглаживания разгона цен министерства могут снижать ввозные пошлины и субсидировать производителей. Более жесткий вариант — введение гибкой системы вывозных таможенных пошлин. Однако такая мера не является предпочтительной, так как повышение экспортных пошлин негативно влияет на позиции российских производителей на мировых рынках.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%. Позже Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в стране.