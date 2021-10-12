Как пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова, прогноз по инфляции по итогам 2021 года сейчас повышен на 1,6 п.п. — до 7,4%. Ранее в проекте прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022-2023 годы оценка инфляции составляла 5,8%. При этом прогноз на 2022 и 2023 годы остается неизменным — 4%.

Два главных фактора роста продовольственной инфляции — нетипичное по мнению Решетникова удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. «В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020-х годах — 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — отметил он.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%.