Банк России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку

«Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении Центробанка.

На сегодняшний день инфляция складывается выше прогноза Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

«Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны. Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров», — объясняют в Банке России.

Напомним, в июле 2020 года Банк России вновь понизил ключевую ставку до исторического минимума. Тогда она составляла 4,25%, что на 0,25% меньше ставки, установленной 19 июня. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.