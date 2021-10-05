Saxo Bank: Россия еще не достигла пика инфляции

По расчетам Saxo Bank, о которых пишет «Коммерсантъ», по уровню инфляции в текущем году Россия уже находится на третьем месте в мире после Турции (19,3%) и Бразилии (9,7%). На это влияют такие факторы, как возобновление работы экономики, «узкие места» в поставках и плохая логистика, рост цен на сырьевые товары и энергоресурсы, а также дополнительные социальные выплаты в преддверии выборов.

Экономические сбои, вызванные пандемией, будут продолжаться дольше ожидаемого. Для России это означает, что «пик инфляции впереди — в ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизится».

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы внутренний спрос будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики. Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру, могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции», — резюмируют в банке.

Напомним, 10 августа Банк России уже в пятый раз за год повышает ключевую ставку, теперь — на 0,25 п. п., до 6,75% годовых. Инфляция уже тогда складывалась выше прогноза Банка России. В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении.