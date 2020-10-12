Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов. Она помогает формировать правила для торгов.
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили за усовершенствование теории аукционов
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
«Лауреаты этого года использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Теория аукционов изучает поведение людей на аукционах. Она формирует правила проведения торгов — в том числе в случаях, когда организаторам необходимо распределить определенный ресурс с целью умножения общественного блага, а не с целью получения максимальной прибыли для покупателя.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр, по химии — за создание «генетических ножниц».
Премию по литературе —американской поэтессе Луизе Глюк «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным». А Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе ООН — гуманитарной организации, которая помогает неимущим в развивающихся странах.
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