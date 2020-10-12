Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили за усовершенствование теории аукционов

«Лауреаты этого года использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Теория аукционов изучает поведение людей на аукционах. Она формирует правила проведения торгов — в том числе в случаях, когда организаторам необходимо распределить определенный ресурс с целью умножения общественного блага, а не с целью получения максимальной прибыли для покупателя.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр, по химии — за создание «генетических ножниц».

Премию по литературе —американской поэтессе Луизе Глюк «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным». А Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе ООН — гуманитарной организации, которая помогает неимущим в развивающихся странах.