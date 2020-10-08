Нобелевскую премию по литературе в 2020 году присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, преподавала английский в ряде образовательных учреждений США — от колледже Уильямса в Уильямстауне до Йельского и Бостонского университетов.

В 1968 году Глюк была удостоена премии Американской академии поэтов за сборник «Первенец», в 1985 году — Национальной книжной премии общества критиков за работу «Торжество Ахилла», в 1992 году — Пулитцеровской премии и премии Уильяма Карлоса Уильямса за «Дикий ирис», а в 1999 году — премии за поэзию журнала The New Yorker.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Вирусологи идентифицировали его в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр, а премию по химии — за создание «генетических ножниц».