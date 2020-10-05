Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили за открытие вируса гепатита С

Как отмечают в оргкомитете Нобелевской премии, гепатит является «серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире». «Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней», — заявили в комитете.

Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс идентифицировали вирус гепатита С в 1989 году в зараженных образцах РНК этого вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Для этого образцы ДНК взяли у инфицированных шимпанзе. Открытие вируса гепатита С позволило создать тест-системы для определения инфекции и лекарства, которые спасли миллионы жизней.

Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты. Лауреатами стали сразу три научных деятеля — Джеймс Пиблз (Принстонский университет), Мишель Майор (Университет Женевы) и Дидье Кело. Ранее шведская академия также объявила лауреатов по литературе за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский драматург Петер Хандке.