Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили за борьбу с голодом в развивающихся странах

«Всемирная продовольственная программа была награждена Нобелевской премией мира за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий мира в затронутых конфликтом районах и за то, что организация выступает в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта», — заявили в нобелевском комитете.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 миллионов тонн продуктов питания. Она была основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Организация оказывает помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой — для этого она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр, по химии — за создание «генетических ножниц», а премию по литературе —американской поэтессе Луизе Глюк «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».