Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр

Общая теория относительности говорит о том, что черные дыры являются космическими объектами с огромным гравитационным полем и действительно существуют. Однако даже создатель теории Альберт Энштейн не верил в это. Доказал существование черных дыр и детально описал их строение Роджер Пенроуз — в 1965 году.

Андреа Гез и Райнхард Генцель исследовали сверхмассивный объект Стрелец А*, который располагается в центре Млечного Пути. Он представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 миллиона раз, ее окружает облако из раскаленного газа. Для оптических телескопов Стрелец А* невидим — ученые узнали о его существовании по радиоизлучению, а затем подтвердили, зафиксировав излучение и в других спектрах.

«Открытия лауреатов этого года открыли новые горизонты в изучении компактных и сверхмассивных объектов. При этом они до сих пор оставляют множество вопросов, которые ждут ответов и мотивируют будущие исследования. Причем эти вопросы касаются не только их внутренней структуры, но и того, как проверить теорию тяготения в экстремальных условиях вблизи черной дыры», — сказал глава Нобелевского комитета Дэвид Хэвиленд.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Вирусологи идентифицировали его в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь.