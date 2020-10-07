Нобелевскую премию по химии в 2020 году присудили за создание «генетических ножниц»

Француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна стали шестой и седьмой лауреатками Нобелевской премии по химии за всю историю ее присуждения. Они разработали способ, позволяющий редактировать геномы — «вырезать» нужные фрагменты из цепочки и заменять удаленные звенья «заплаткой», то есть другой последовательностью звеньев в геноме.

«В этом генетическом инструменте скрыта невероятная мощь, которая затронула всех нас. Он произвел революцию не только в фундаментальной науке, но и в сельском хозяйстве. Он может привести к новым сенсационным методикам лечения различных болезней», — отметил глава Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Вирусологи идентифицировали его в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили за исследования черных дыр.