Сделано красиво! Бесценный трендбук по русскому предметному дизайну от спецов индустрии!

Основатель интерьерного шоурума в здании бывшей Никольской ткацкой мануфактуры Laboratory Dome привозит культовые объекты мебели и декора со всего мира. В марте он открыл в Петербурге свой второй бутик в здании «Дом 12» на Новой Голландии, для которого впервые выбрал пул русских брендов предметного дизайна.