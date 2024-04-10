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Дизайн

Сделано красиво! Бесценный трендбук по русскому предметному дизайну от спецов индустрии!

Внимание: самый полезный трендбук по русскому предметному дизайну! актуальные архитекторы, кураторы и авторы профильных телеграм-каналов советуют, чем максимально украсить свой интерьер: кресло — печенье «юбилейное», лампы из переработанной бумаги, нарядные сибирские ковры и стулья, сделанные без единого гвоздя. экологичность, традиции и культурный код — вектор 2024 года.

Зеркальные стеллажи и бетонные столики: Дарья Белякова (A-House) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

Основательница бюро Arch(e)type и клуба по дизайну и архитектуре A-House (в отреставрированном памятнике XVIII века — палатах князя Андрея Даниловича Друцкого на Арбате!) придумала самый самобытный русский мебельный бренд Archipelago и ювелирную марку минималистичных украшений Joser.

Стеллажи-наличники, вазы-трансформеры и пледы-поэмы: Никита Лукинский рассказал о любимых предметах локальных дизайнеров

Графический дизайнер, куратор и оформитель выставок в «Зарядье» ведет телеграм-канал о русском дизайне «Унежить душу», чтобы развивать новую визуальную культуру.

Кресла-печенья и столы ваби-саби: гид Марка Алексеенко (Laboratory Dome) по российской дизайн-сцене

Основатель интерьерного шоурума в здании бывшей Никольской ткацкой мануфактуры Laboratory Dome привозит культовые объекты мебели и декора со всего мира. В марте он открыл в Петербурге свой второй бутик в здании «Дом 12» на Новой Голландии, для которого впервые выбрал пул русских брендов предметного дизайна.

10 лучших вещей и имен российского дизайна от Татьяны Харченко и Сердара Яникова (Designaid.studio)

Авторы телеграм-канала о дизайне Tanya+Serdar и основатели бюро Designaid.studio помимо создания эстетских интерьеров образовывают сообщество — читают бесплатные лекции о новинках с главных профильных выставок. Ждем их репортаж с апрельской Salone del Mobile.

Искусствовед Анастасия Крылова выбрала 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

Искусствовед, автор первой в России магистратуры по дизайн-политике, руководит Центром моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства и проводит биеннале «Придумано и сделано в России»: работы победителей конкурса входят в состав музейной коллекции предметного дизайна ХХ–ХХI веков.

Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова

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Материал из номера:
Апрель

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