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Дизайн

Стеллажи-наличники, вазы-трансформеры и пледы-поэмы: Никита Лукинский рассказал о любимых предметах локальных дизайнеров

 

Графический дизайнер, куратор и оформитель выставок в «Зарядье» ведет телеграм-канал о русском дизайне «Унежить душу», чтобы развивать новую визуальную культуру.
 

Sample
 

Керамическая скульптура Надежды Лихогруд из серии Childhood Memories
Архивы пресс-служб

Керамическая скульптура Надежды Лихогруд из серии Childhood Memories

Арт-инвестиция. Нежные вещи из серии Childhood Memories московского скульптора Надежды Лихогруд — это чистейшее искусство!

Сибирская ковровая фабрика

Сибирский ковер
Архивы пресс-служб

Сибирский ковер

Прошлым летом увидел работы «Сибирской ковровой фабрики» и прямо влюбился. Очень сочно.

Made in August

Декоративная скульптура Виталия Жуйкова
Архивы пресс-служб

Декоративная скульптура Виталия Жуйкова

Виталий Жуйков в Made in August дает новую жизнь старым наличникам, делая из них зеркала или даже стеллажи. Что-то получается декоративной скульптурой, а многое — вполне себе функциональная мебель

Tetree

Стулья Tetree, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Стулья Tetree, цена по запросу

Cтулья Tetree выглядят как музейные экспонаты — идеальная акцентная вещь в интерьере. Они сделаны из массива дерева без единого гвоздя или шурупа.

52 Factory

Вазы "Собор_черный", цена по запросу
Архивы пресс-служб

Вазы "Собор_черный", цена по запросу

Деревянные и акриловые вазы-трансформеры 52 Factory предметных дизайнеров из Петербурга Наси Коптевой и Саши Браулова посвящены красоте северной деревянной архитектуры.

MOYA

Берестяной туесок от Анастасии Кощеевой
Архивы пресс-служб

Берестяной туесок от Анастасии Кощеевой

Береста – максимально крутой материал: туеса, люстры, табуретки и другие предметы интерьера делает из нее дизайнер из Красноярска Анастасия Кощеева.

Galka

Плед «Стихотворение», 18 800 руб.
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Плед «Стихотворение», 18 800 руб.

Сейчас российский дизайн находится в стадии подражания общемировым образцам. Это правильно и хорошо: дизайнеры совершенствуют технику, повышают насмотренность, начинают с чего-то попроще, работают с референсами, чтобы потом создать что-то по-настоящему уникальное и больше работать с концептуальной частью. Мне кажется, необязательно обращаться к истории или традициям. Достаточно просто к своему «сейчас». Лучше всего этот подход удается проекту Galka, который делает пледы, сочетая актуальный графический дизайн и иллюстрацию с текстилем.

Soha

Журнальный стол, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Журнальный стол, цена по запросу

В легендарном бренде мебели ручной работы Soha Дениса Милованова хорошо все: из-за обработки дерева бензопилой его дизайн выглядит актуально и мощно.

Valkeda

Стул Форма Valkeda, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Стул Форма Valkeda, 19 000 руб.

У довольно минималистичных стульев Valkeda есть легкая фигурность на спинке, напоминающая о русских кодах. Люблю такие тонкие и невычурные отсылки.

Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова

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Материал из номера:
Апрель

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