Стеллажи-наличники, вазы-трансформеры и пледы-поэмы: Никита Лукинский рассказал о любимых предметах локальных дизайнеров

Графический дизайнер, куратор и оформитель выставок в «Зарядье» ведет телеграм-канал о русском дизайне «Унежить душу», чтобы развивать новую визуальную культуру.
Sample
Керамическая скульптура Надежды Лихогруд из серии Childhood Memories
Арт-инвестиция. Нежные вещи из серии Childhood Memories московского скульптора Надежды Лихогруд — это чистейшее искусство!
Сибирская ковровая фабрика
Прошлым летом увидел работы «Сибирской ковровой фабрики» и прямо влюбился. Очень сочно.
Made in August
Декоративная скульптура Виталия Жуйкова
Виталий Жуйков в Made in August дает новую жизнь старым наличникам, делая из них зеркала или даже стеллажи. Что-то получается декоративной скульптурой, а многое — вполне себе функциональная мебель
Tetree
Cтулья Tetree выглядят как музейные экспонаты — идеальная акцентная вещь в интерьере. Они сделаны из массива дерева без единого гвоздя или шурупа.
52 Factory
Деревянные и акриловые вазы-трансформеры 52 Factory предметных дизайнеров из Петербурга Наси Коптевой и Саши Браулова посвящены красоте северной деревянной архитектуры.
MOYA
Береста – максимально крутой материал: туеса, люстры, табуретки и другие предметы интерьера делает из нее дизайнер из Красноярска Анастасия Кощеева.
Galka
Сейчас российский дизайн находится в стадии подражания общемировым образцам. Это правильно и хорошо: дизайнеры совершенствуют технику, повышают насмотренность, начинают с чего-то попроще, работают с референсами, чтобы потом создать что-то по-настоящему уникальное и больше работать с концептуальной частью. Мне кажется, необязательно обращаться к истории или традициям. Достаточно просто к своему «сейчас». Лучше всего этот подход удается проекту Galka, который делает пледы, сочетая актуальный графический дизайн и иллюстрацию с текстилем.
Soha
В легендарном бренде мебели ручной работы Soha Дениса Милованова хорошо все: из-за обработки дерева бензопилой его дизайн выглядит актуально и мощно.
Valkeda
У довольно минималистичных стульев Valkeda есть легкая фигурность на спинке, напоминающая о русских кодах. Люблю такие тонкие и невычурные отсылки.
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова
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