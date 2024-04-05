Стеллажи-наличники, вазы-трансформеры и пледы-поэмы: Никита Лукинский рассказал о любимых предметах локальных дизайнеров

Сейчас российский дизайн находится в стадии подражания общемировым образцам. Это правильно и хорошо: дизайнеры совершенствуют технику, повышают насмотренность, начинают с чего-то попроще, работают с референсами, чтобы потом создать что-то по-настоящему уникальное и больше работать с концептуальной частью. Мне кажется, необязательно обращаться к истории или традициям. Достаточно просто к своему «сейчас». Лучше всего этот подход удается проекту Galka, который делает пледы, сочетая актуальный графический дизайн и иллюстрацию с текстилем.