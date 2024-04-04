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Зеркальные стеллажи и бетонные столики: Дарья Белякова (A-House) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров


Основательница бюро Arch(e)type и клуба по дизайну и архитектуре A-House (в отреставрированном памятнике XVIII века — палатах князя Андрея Даниловича Друцкого на Арбате!) придумала самый самобытный русский мебельный бренд Archipelago и ювелирную марку минималистичных украшений Joser.

Archipélago

Стеллаж Archipelago, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Стеллаж Archipelago, цена по запросу

В свое время мы в Archipélago придумали стеллаж 46° — 6° Geneva — узенький, вертикальный и невысокий, на колесах. Если его сделать, например, в полированной стали, то он сразу становится украшением пространства. Зеркальный, он отражает свет, бликует, и все сразу начинают с ним фотографироваться.

Joser

Кольцо Joser, 855 000 руб.
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Кольцо Joser, 855 000 руб.

Благодаря фотографии Игоря Пальмина — колоннады Казанского собора в Петербурге — появилась идея, которая легла в основу моей ювелирной коллекции Kazanskiy для бренда Joser.

Soha

Доска Soha, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Доска Soha, цена по запросу

Обожаю доски бренда Soha Дениса Милованова. Он делает их вручную, а еще у него замечательное производство, куда стоит съездить за вдохновением. Доски получаются из образцов отделок дерева, которые Денис придумывает для своей мебели. Выходит, доска — это маленький прототип, часть большой истории. Я их никогда не убираю, они всегда стоят на видном месте и на них можно делать красивые подачи закусок.

Lobby

Свитер Muse Lobby, 35 000 руб., свитер Muse Artist, 35 000 руб.
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Свитер Muse Lobby, 35 000 руб., свитер Muse Artist,  35 000 руб.

Дизайн-мерч, который мне искренне нравится, — шерстяные свитера с надписями «Artist» и «Muse» для пространства Lobby, которые выпущены совместно со стилистом Катей Табаковой. Скоро, надеюсь, у нас тоже будет подобная коллаборация для A-House.

Sample

Керамическая скульптура Алисы Гвоздевой, галерея Sample
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Керамическая скульптура Алисы Гвоздевой, галерея Sample

Лучший акцент интерьера — керамическая скульптура. Например, из галереи Sample. У меня есть работа Алисы Гвоздевой в пастельных тонах, которую мне подарила Александра Лекомцева, соосновательница галереи.

Дизайн-выбор Дарьи Беляковой

Leo Bar Дмитрий Самыгин, цена по запросу
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Leo Bar Дмитрий Самыгин, цена по запросу

Ваза из серии «Штрихи», Ulm Gallery, 35 000 руб.
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Ваза из серии «Штрихи», Ulm Gallery, 35 000 руб.

Кресло Нра, Delo Design, 60 000 руб.
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Кресло Нра, Delo Design, 60 000 руб.

Кофейный столик DRJ, Konos Studio, 40 000 руб.
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Кофейный столик DRJ, Konos Studio, 40 000 руб.

  • Бар Leo от промышленного дизайнера и художника-графика Дмитрия Самыгина

  • Ваза из серии «Штрихи» керамиста Татьяны Солодовниковой из галереи ULM

  • Кресло «Нра» от петербургского бренда Delo Design, основанного архитектором Арсением Бродачем

  • Столик DRJ из бетона от бренда Konos Studio назван в честь индийского штата Дарджилинг

Дизайн-привычка

Если пройтись по моему дому или офису A-House, то можно увидеть множество напольных зеркал любых брендов, даже без рамы — я их просто ставлю на пол. Искусство и фотографии я располагаю на стенах, например, работы Игоря Пальмина, одного из лучших фотографов архитектуры, или гравюры Александра Бродского, архитектора и художника.

Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Дарья Белякова

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