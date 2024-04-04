Зеркальные стеллажи и бетонные столики: Дарья Белякова (A-House) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

Основательница бюро Arch(e)type и клуба по дизайну и архитектуре A-House (в отреставрированном памятнике XVIII века — палатах князя Андрея Даниловича Друцкого на Арбате!) придумала самый самобытный русский мебельный бренд Archipelago и ювелирную марку минималистичных украшений Joser.
Archipélago
В свое время мы в Archipélago придумали стеллаж 46° — 6° Geneva — узенький, вертикальный и невысокий, на колесах. Если его сделать, например, в полированной стали, то он сразу становится украшением пространства. Зеркальный, он отражает свет, бликует, и все сразу начинают с ним фотографироваться.
Joser
Благодаря фотографии Игоря Пальмина — колоннады Казанского собора в Петербурге — появилась идея, которая легла в основу моей ювелирной коллекции Kazanskiy для бренда Joser.
Soha
Обожаю доски бренда Soha Дениса Милованова. Он делает их вручную, а еще у него замечательное производство, куда стоит съездить за вдохновением. Доски получаются из образцов отделок дерева, которые Денис придумывает для своей мебели. Выходит, доска — это маленький прототип, часть большой истории. Я их никогда не убираю, они всегда стоят на видном месте и на них можно делать красивые подачи закусок.
Lobby
Дизайн-мерч, который мне искренне нравится, — шерстяные свитера с надписями «Artist» и «Muse» для пространства Lobby, которые выпущены совместно со стилистом Катей Табаковой. Скоро, надеюсь, у нас тоже будет подобная коллаборация для A-House.
Sample
Керамическая скульптура Алисы Гвоздевой, галерея Sample
Лучший акцент интерьера — керамическая скульптура. Например, из галереи Sample. У меня есть работа Алисы Гвоздевой в пастельных тонах, которую мне подарила Александра Лекомцева, соосновательница галереи.
Дизайн-выбор Дарьи Беляковой
Бар Leo от промышленного дизайнера и художника-графика Дмитрия Самыгина
Ваза из серии «Штрихи» керамиста Татьяны Солодовниковой из галереи ULM
Кресло «Нра» от петербургского бренда Delo Design, основанного архитектором Арсением Бродачем
Столик DRJ из бетона от бренда Konos Studio назван в честь индийского штата Дарджилинг
Дизайн-привычка
Если пройтись по моему дому или офису A-House, то можно увидеть множество напольных зеркал любых брендов, даже без рамы — я их просто ставлю на пол. Искусство и фотографии я располагаю на стенах, например, работы Игоря Пальмина, одного из лучших фотографов архитектуры, или гравюры Александра Бродского, архитектора и художника.
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова
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