Зеркальные стеллажи и бетонные столики: Дарья Белякова (A-House) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

Обожаю доски бренда Soha Дениса Милованова. Он делает их вручную, а еще у него замечательное производство, куда стоит съездить за вдохновением. Доски получаются из образцов отделок дерева, которые Денис придумывает для своей мебели. Выходит, доска — это маленький прототип, часть большой истории. Я их никогда не убираю, они всегда стоят на видном месте и на них можно делать красивые подачи закусок.