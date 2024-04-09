Искусствовед Анастасия Крылова выбрала 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

Искусствовед, автор первой в России магистратуры по дизайн-политике, руководит Центром моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства и проводит биеннале «Придумано и сделано в России»: работы победителей конкурса входят в состав музейной коллекции предметного дизайна ХХ–ХХI веков.
Glass Knight
Петербургская стеклодувная мастерская Glass Knight делает предметы интерьера и посуду из вторичного сырья, сочетая старинную технику и современный дизайн.
iM
Прототипом светильников «Биосфера» из переработанной бумаги от студии дизайна iM послужили грибы Clathrus ruber (решеточник красный) и Phallus duplicatus (сетконоска сдвоенная). А одноименная коллекция экофрендли-мебели (тоже из бумаги!) вдохновлена эстетикой неолита, пластилиновой анимацией и советской парковой мебелью.
Archipélago
У каждого предмета мебели Archipélago есть свой сторителлинг с отсылкой к географическим координатам. Мой выбор — кресло 38° — 175° Taupo, на который дизайнеров вдохновила форма новозеландского вулкана Таупо.
Mana Fabric
Свой стиль красноярская студия промышленного дизайна Mana Fabric называет деревянным брутализмом. Вот и форма лампы из березовой фанеры, покрытой воском, отсылает к советскому дизайну первого спутника.
Kesler Art Ceramics
Керамику ручной работы — чашки, елочные игрушки и подставки под яйца Kesler art ceramics — выпускница МГХПУ им. Строганова Мария Кеслер покрывает пищевыми глазурями, а иногда и 12-процентным золотом.
Rupor
Скульптура Венеры Виллендорфской от московской мануфактуры Rupor —прекрасный образец современной русской школы художественного фарфора; выполнена классическим кропотливым методом литья и в ограниченном тираже.
Milli Art
Художник-керамист Оксана Панфилова экспериментирует со мхом, глиной, кораллами и даже хлопковым шнуром, изучая их красоту и пластику, как в этой вазе из шамотной глины и стекла коллекции Clay&Glass.
Qullar
Кофейные столики Duslar Recycled (дуслар в переводе с татарского означает «друзья») со столешницей из переработанного пластика и металлическим основанием казанская студия qullar задумала на стыке минимализма, функциональности и локальной идентичности.
Мнение
Фильтры российского дизайна сейчас — культурный код, устойчивый принципы проектирования и новые технологии.
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова
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