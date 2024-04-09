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Дизайн

Искусствовед Анастасия Крылова выбрала 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

Искусствовед, автор первой в России магистратуры по дизайн-политике, руководит Центром моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства и проводит биеннале «Придумано и сделано в России»: работы победителей конкурса входят в состав музейной коллекции предметного дизайна ХХ–ХХI веков.

Glass Knight

Графин 2в1 Glass Knight, 10 000 руб.
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Графин 2в1 Glass Knight, 10 000 руб.

Петербургская стеклодувная мастерская Glass Knight делает предметы интерьера и посуду из вторичного сырья, сочетая старинную технику и современный дизайн.

iM

Светильник Biosphera, 85 500 руб.
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Светильник Biosphera, 85 500 руб.

Прототипом светильников «Биосфера» из переработанной бумаги от студии дизайна iM послужили грибы Clathrus ruber (решеточник красный) и Phallus duplicatus (сетконоска сдвоенная). А одноименная коллекция экофрендли-мебели (тоже из бумаги!) вдохновлена эстетикой неолита, пластилиновой анимацией и советской парковой мебелью.

Archipélago

Кресло 38° — 175° Taupo, цена по запросу
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Кресло 38° — 175° Taupo, цена по запросу

У каждого предмета мебели Archipélago есть свой сторителлинг с отсылкой к географическим координатам. Мой выбор — кресло 38° — 175° Taupo, на который дизайнеров вдохновила форма новозеландского вулкана Таупо.

Mana Fabric

Лампа Мана-1 (тёмное дерево), 8 880 руб.
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Лампа Мана-1 (тёмное дерево), 8 880 руб.

Свой стиль красноярская студия промышленного дизайна Mana Fabric называет деревянным брутализмом. Вот и форма лампы из березовой фанеры, покрытой воском, отсылает к советскому дизайну первого спутника.

Kesler Art Ceramics

Подставки под яйца, 1 750 pуб.
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Подставки под яйца, 1 750 pуб.

Керамику ручной работы — чашки, елочные игрушки и подставки под яйца Kesler art ceramics — выпускница МГХПУ им. Строганова Мария Кеслер покрывает пищевыми глазурями, а иногда и 12-процентным золотом.

Rupor

Скульптура фарфоровая Rupor "Венера Виллендорф" , 42 900 руб.
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Скульптура фарфоровая Rupor "Венера Виллендорф" , 42 900 руб.

Скульптура Венеры Виллендорфской от московской мануфактуры Rupor —прекрасный образец современной русской школы художественного фарфора; выполнена классическим кропотливым методом литья и в ограниченном тираже.

Milli Art

Ваза из шамотной глины и стекла коллекции Clay&Glass, 50 000 руб.
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Ваза из шамотной глины и стекла коллекции Clay&Glass, 50 000 руб.

Художник-керамист Оксана Панфилова экспериментирует со мхом, глиной, кораллами и даже хлопковым шнуром, изучая их красоту и пластику, как в этой вазе из шамотной глины и стекла коллекции Clay&Glass.

Qullar

Столики Duslar Recycled, 12 000 руб.
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Столики Duslar Recycled, 12 000 руб.

Кофейные столики Duslar Recycled (дуслар в переводе с татарского означает «друзья») со столешницей из переработанного пластика и металлическим основанием казанская студия qullar задумала на стыке минимализма, функциональности и локальной идентичности.

Мнение

Фильтры российского дизайна сейчас — культурный код, устойчивый принципы проектирования и новые технологии.

Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова

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Материал из номера:
Апрель

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