Кресла-печенья и столы ваби-саби: гид Марка Алексеенко (Laboratory Dome) по российской дизайн-сцене

Мне нравится, как деликатно бренд мебели и аксессуаров для дома Uclad миксует русские коды и эстетику ваби-саби. Недавно у них вышла лимитированная апсайкл-коллекция с дизайнером Данилом Бергом (экс-креативным директором ЦУМа и брендов Edem и Zasport): старые двери превратились в шифоньеры, а ножки имитируют строительные козлы.