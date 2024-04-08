Кресла-печенья и столы ваби-саби: гид Марка Алексеенко (Laboratory Dome) по российской дизайн-сцене

Основатель интерьерного шоурума в здании бывшей Никольской ткацкой мануфактуры Laboratory Dome привозит культовые объекты мебели и декора со всего мира. В марте он открыл в Петербурге свой второй бутик в здании «Дом 12» на Новой Голландии, для которого впервые выбрал пул русских брендов предметного дизайна.
Centrsvet
Актуальный дизайн света из коллаборации Auroom дизайнера Димы Логинова с проектом Евгения и Натальи Щеголевых Centrsvet получил все возможные мировые профессиональные награды.
Uclad
Мне нравится, как деликатно бренд мебели и аксессуаров для дома Uclad миксует русские коды и эстетику ваби-саби. Недавно у них вышла лимитированная апсайкл-коллекция с дизайнером Данилом Бергом (экс-креативным директором ЦУМа и брендов Edem и Zasport): старые двери превратились в шифоньеры, а ножки имитируют строительные козлы.
Modenature
За марку Modenature, основанную сорок лет назад французским дизайнером Анри Беком, в 2001 году взялась русская команда. В линии Collectible Design авторские объекты локальных керамистов, архитекторов и художников выпущены ограниченным тиражом, как эта скамейка Kara дизайнера Арсения Каринского.
Archipélago
Форма кресла 55° — 37° Yubileinoe от Archipélago повторяет контур печенья «Юбилейное», изготовленного в начале прошлого века в Москве к 300-летию дома Романовых.
Edomo
Московский интерьерный концепт-бренд Edomo помимо симпатичной авторской мебели делает коллаборации с галереями и современными художниками — сейчас в шоуруме доступно панно из Artwin Gallery от резидентки «Мастерских “Винзавода”» Кати Улитиной. Еще у Edomo есть коллекция одежды для дома с шелковыми топами, отделанными перьями страуса, и худи для собак.
Yunka
Постельное белье Yunka, придуманное петербургским дизайнером Юноной Незванкиной, позволяет мне набираться сил перед каждым новым днем. У него потрясающее качество, оно изготовлено исключительно из натуральных тканей заботливыми руками мастериц на мануфактуре в Костроме. Значительную часть времени мы проводим во сне, и хорошее белье максимально важно.
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова
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