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Дизайн

10 лучших вещей и имен российского дизайна от Татьяны Харченко и Сердара Яникова (Designaid.studio)

 

Авторы телеграм-канала о дизайне Tanya+Serdar и основатели бюро Designaid.studio помимо создания эстетских интерьеров образовывают сообщество — читают бесплатные лекции о новинках с главных профильных выставок. Ждем их репортаж с апрельской Salone del Mobile.

Arte di Murano

Колбы-вазы по дизайну Димы Логинова для Arte di Murano
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Колбы-вазы по дизайну Димы Логинова для Arte di Murano

Красные стеклянные колбы-вазы из лимитированной серии по дизайну самого востребованного в мире русского промышленного дизайнера Димы Логинова для Arte di Murano.

Андрей Будько

Ковер LEO, цена по запросу
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Ковер LEO, цена по запросу

Войлочный ковер Андрея Будько, выпущенный лимитированным тиражом для благотворительного проекта «Альфа-Банка», мы купили на аукционе: поддержали и фонд, и дизайнера.

Preciosa

Светильник Siren White от Preciosa, 109 337 руб.
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Светильник Siren White от Preciosa, 109 337 руб.

Светильник Siren дизайна Димы Логинова для чешской мануфактуры Preciosa.

Astra Gallery

«Зеркало» по дизайну Анны Павловой, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

«Зеркало» по дизайну Анны Павловой, 130 000 руб.

«Зеркало» керамиста Анны Павловой, соосновательницы бренда украшений Mineral Weather.

Александра Пацаманюк

Хрустальная «Звезда» Александры Пацаманюк
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Хрустальная «Звезда» Александры Пацаманюк

Хрустальная «Звезда» Александры Пацаманюк: выпускница СПГХПА им. Штиглица по специальности «художественное стекло» вдохновляется образами из фольклора Поволжья.

Маша Лам

Керамические мотыли Маши Лам
Архивы пресс-служб

Керамические мотыли Маши Лам

Если дарить искусство, то пусть это будут керамические настенные скульптуры художницы, живущей в Петербурге, Маши Лам. Мотыли просто волшебные.

Soha

Скамья BN-6 по дизайну Дениса Милованова, цена по запросу
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Скамья BN-6 по дизайну Дениса Милованова, цена по запросу

Журнальный стол СT-6 по дизайну Дениса Милованова, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Журнальный стол СT-6 по дизайну Дениса Милованова, цена по запросу

Что брать: журнальный стол и лавку марки Дениса Милованова Soha. Нравится грубая простота этих вещей, непередаваемые ощущения от тактильного контакта с ними.

Alina Pinsky Gallery

Кресло "Black Paper" по дизайну Вадима Кибардина, цена по запросу
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Кресло "Black Paper" по дизайну Вадима Кибардина, цена по запросу

Предмет для идеального рабочего места — одно из картонных кресел звезды русского коллекционного дизайна Вадима Кибардина.

Lobby

Картина Ахмата Биканова, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Картина Ахмата Биканова, цена по запросу

Арт-инвестиция: пусть это будет глазастая картина одного из самых популярных (и дорогих) молодых художников Ахмата Биканова, выпускника МАРХИ, который живет между Москвой и Нальчиком.

Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова

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Материал из номера:
Апрель

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