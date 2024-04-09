10 лучших вещей и имен российского дизайна от Татьяны Харченко и Сердара Яникова (Designaid.studio)

Авторы телеграм-канала о дизайне Tanya+Serdar и основатели бюро Designaid.studio помимо создания эстетских интерьеров образовывают сообщество — читают бесплатные лекции о новинках с главных профильных выставок. Ждем их репортаж с апрельской Salone del Mobile.
Arte di Murano
Колбы-вазы по дизайну Димы Логинова для Arte di Murano
Красные стеклянные колбы-вазы из лимитированной серии по дизайну самого востребованного в мире русского промышленного дизайнера Димы Логинова для Arte di Murano.
Андрей Будько
Войлочный ковер Андрея Будько, выпущенный лимитированным тиражом для благотворительного проекта «Альфа-Банка», мы купили на аукционе: поддержали и фонд, и дизайнера.
Preciosa
Светильник Siren дизайна Димы Логинова для чешской мануфактуры Preciosa.
Astra Gallery
«Зеркало» керамиста Анны Павловой, соосновательницы бренда украшений Mineral Weather.
Александра Пацаманюк
Хрустальная «Звезда» Александры Пацаманюк
Хрустальная «Звезда» Александры Пацаманюк: выпускница СПГХПА им. Штиглица по специальности «художественное стекло» вдохновляется образами из фольклора Поволжья.
Маша Лам
Если дарить искусство, то пусть это будут керамические настенные скульптуры художницы, живущей в Петербурге, Маши Лам. Мотыли просто волшебные.
Soha
Что брать: журнальный стол и лавку марки Дениса Милованова Soha. Нравится грубая простота этих вещей, непередаваемые ощущения от тактильного контакта с ними.
Alina Pinsky Gallery
Предмет для идеального рабочего места — одно из картонных кресел звезды русского коллекционного дизайна Вадима Кибардина.
Lobby
Картина Ахмата Биканова, цена по запросу
Арт-инвестиция: пусть это будет глазастая картина одного из самых популярных (и дорогих) молодых художников Ахмата Биканова, выпускника МАРХИ, который живет между Москвой и Нальчиком.
Текст: Ксения Гощицкая, Алина Исмаилова
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