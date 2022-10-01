В России начали выдавать электронные водительские права. Как их получить и использовать?

Как рассказали «Собака.ru» в Минцифры, первый этап внедрения электронных водительских удостоверений пройдет в первой половине октября — в это время будет осуществлено тестирование информационных систем МВД и Минцифры. Непосредственно предъявление электронного удостоверения будет доступно в новой версии приложения «Госуслуги Авто» во второй половине октября.

Водители смогут предъявлять инспекторам электронное водительское удостоверение в виде QR-кода. Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО. При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Об этом ранее говорил начальник ГИБДД Михаил Черников.

Напомним, в начале года стало известно о том, что МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретической части экзамена на водительские права. По замыслу министерства, это поможет избавиться от заучивания и научит будущих водителей пониманию того, как вести себя на дороге. Кроме того, действие истекающих водительских удостоверений в России продлят на три года.

На электронный документооборот также переходят российские ЗАГСы. В 2023 году гражданам перестанут выдавать бумажные свидетельства о рождении, браке и смерти. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.