Константин Чуйченко Министр юстиции России — о переходе ЗАГСов на электронный документооборот, цитата по РИА «Новости»: Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку.

Напомним, летом 2019 года правительство России предложило перейти с бумажного паспорта на электронные документы. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако позже сроки перенесли. Позже планировалось, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности. Их хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую. Однако летом 2022 года Минцифры отложило проект электронного паспорта по ряду причин.

Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.