По словам начальника Госавтоинспекции России Михаила Черникова, запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения планируется с 1 октября 2022 года, на первом этапе — в экспериментальном режиме. Документы в новом формате будут доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

«Это не значит, что возить с собой водительское удостоверение больше не потребуется. Проверка прав в электронном виде пока будет проводиться только в экспериментальном порядке», — добавил начальник ГИБДД.

Для того, чтобы электронные водительские права стали в полной мере законными, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. По словам Черникова, ведется вся необходимая работа для того, чтобы сервис стал доступен водителям по всей стране — как онлайн, так и офлайн. В рамках совместного проекта ГИБДД и Минцифры также планируется перевести на безбумажный формат свидетельства регистрации транспортного средства.

Напомним, в начале года стало известно о том, что МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретической части экзамена на водительские права. По замыслу министерства, это поможет избавиться от заучивания и научит будущих водителей пониманию того, как вести себя на дороге. Кроме того, действие истекающих водительских удостоверений в России продлят на три года.

На электронный документооборот также переходят российские ЗАГСы. В 2023 году гражданам перестанут выдавать бумажные свидетельства о рождении, браке и смерти. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.