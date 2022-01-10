«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — приводит ТАСС заявление МВД.

Изменение экзаменационных билетов — часть работы по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет. Весь комплекс мероприятий призван совершенствовать систему допуска людей к управлению автомобилями в целом.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2021 года в России произошло более 7 тысяч ДТП с участием водителей со стажем управления транспортным средством до двух лет. В происшествиях погибли 682 человека, более 10 тысяч пострадали. С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части — поездки по городу.

Напомним, в России вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД. Водители будут привлекаться к ответственности, если ранее имели административный штраф или были лишены прав за превышение скорости на более чем 60 километров в час, а также за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.