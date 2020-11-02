В России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов

Цифровые двойники бумажных документов будут храниться в специальном мобильном приложении, ими можно будет пользоваться в качестве оригиналов. Тестирование технологии было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.

«Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо», — отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

По такому же принципу можно создавать цифровые двойники водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства, охотничьих билетов и других документов. «Я думаю, это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись», — заключил глава Минцифры.

Также Министерство цифрового развития планирует централизованно выдавать россиянам электронные подписи, стоимость получения которых сейчас составляет от 1 тысячи рублей, а срок действия — год. «Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать», — добавил Шадаев.

Напомним, к 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Однако 59% россиян не готовы к изменениям — идея обновления идентификаторов личности понравилась только молодежи и мужчинам.