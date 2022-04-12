Действие истекающих водительских удостоверений в России продлят на три года

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», — заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

Как отмечают в Telegram-канале правительства России, данное изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года.

Также будет продлен срок действия:

диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов;

отдельных санитарно-эпидемиологических заключений;

свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», — резюмировали в правительстве.