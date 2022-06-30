Когда россиянам начнут выдавать электронные водительские права? Рассказали в ГИБДД

Михаил Черников Начальник Госавтоинспекции России — об электронных водительских правах, цитата по РИА «Новости»: В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения.

Также ГИБДД совместно с Минцифры планирует ввести в будущем электронные свидетельства регистрации транспортного средства. Однако это не означает, что документы перестанут оформляться при сделках в бумажном виде. Предполагается, что россияне смогут составить договор, а затем перевести его в электронный формат — как отметил Черников, «когда не нужно будет приходить и записываться».

Сейчас система выдачи электронных свидетельств регистрации транспортного средства действует в режиме тестирования. За первый месяц к нему присоединились около 1,2 миллионов человек.

Напомним, в начале года стало известно о том, что МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретической части экзамена на водительские права. По замыслу министерства, это поможет избавиться от заучивания и научит будущих водителей пониманию того, как вести себя на дороге. Кроме того, действие истекающих водительских удостоверений в России продлят на три года.

На электронный документооборот также переходят российские ЗАГСы. В 2023 году гражданам перестанут выдавать бумажные свидетельства о рождении, браке и смерти. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.