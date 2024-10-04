Суперсекс-фичер: 6 оригинальных гайдов об искусстве любви

Секс-игрушки и аксессуары — это такие же полезные презенты, как и любые другие, более конвенциональные. Их уместно дарить подруге или другу, паре или партнеру, сестре и, конечно, себе. Рассказываем, как выбирать и этично, соблюдая личные границы, преподносить все: от маски до вакуумника и вибратора для пары.