Суперсекс-фичер: 6 оригинальных гайдов об искусстве любви

We're bringing sex texts back (пропеть Тимберлейком)! Собрали мур-мур-амурную и при этом выверенно докмедовскую подборку ликбезов. Познаем, как найти пресловутую точку G и координату «на миллион долларов», проходим тесты на сексуальный интеллект, выполняем эротическую гимнастику (чтобы в самый ответственный момент ничего не свело!) и добавляем в корзину спайси-аксессуары: от первого вибратора до шибари-веревки.
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