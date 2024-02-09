Карта эрогенных зон: как устроены женщины?

Все о качественном возбуждении: что (и для чего) делать с ушами, как найти легендарную зону G и какие игрушки попробовать — рассказала Надежда Ильина, психолог, сексолог, секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге.
Женское возбуждение подвержено влиянию различных факторов и не возникает по щелчку пальца. Поэтому без понимания физиологических особенностей организма и правильной подготовки не получится помочь партнерше расслабиться и настроиться на получение удовольствия.
Маркеры чувствительности
- Возраст и гормональный фон
Играют важную роль в том, как тело откликается на ласки. С возрастом уровень эстрогенов — основных женских половых гормонов, может колебаться, что приводит к изменениям в тканях и нервных окончаниях эрогенных зон. Например, после климакса он (а с ним и чувствительность) снижается.
Также гормональный уровень меняется в различные периоды и циклы жизни. Так во время овуляции уровень гормонов увеличивается, и это повышает остроту реакции. Во время менструации и постменопаузы гормональные изменения действуют в обратном направлении.
- Беременность и роды
В процессе вынашивания и после рождения ребенка обмен веществ и в целом жизнедеятельность организма трансформируются: увеличивается приток крови к тазовым органам, меняются тонус и состояние мышц тазового дна, тело испытывает большое физическое напряжение. Это способствует либо усилению, либо, ослаблению восприимчивости эрогенных зон. Все очень индивидуально.
- Психологические аспекты
Стресс и тревога или же радость и вдохновение соответствующе (а иногда и обратно пропорционально) влияют на сексуальные ощущения.
10 эрогенных зон (и как с ними работать)
Спойлер: поцелуями дело никогда не ограничивается!
Губы
Одна из самых сильных эрогенных зон на теле. Прикосновения, покусывания и облизывания вызывают сильное возбуждение.
Шея
Будоражит как «классика» (горячее дыхание и тактильность), так и более грубые действия, например, «сдавливания» или аккуратное «придушивание». Здесь очень важно быть внимательным, следить за реакцией женщины и контролировать силу сжатия, чтобы ни в коем случае не навредить! А лучше обсудить предварительно, допускает ли партнерша такие действия.
Грудь и соски
Здесь подойдет массаж разной степени интенсивности, стимуляция языком и зубами. Можно также поэксперементировать и разнообразить ощущения зажимами для сосков.
Головка клитора
Как правило, это пробужденная и доступная эрогенная зона женщины, откликающаяся на различную стимуляцию, будь то легкие прикосновения пальцами, массаж, оральные ласки, а также вибрация или вакуумно-волновая стимуляция секс-девайсами.
! А еще попробуйте эти три фишки:
- Жидкий вибратор или возбуждающий крем для женщин. Нанесите капельку на клитор: средство пригонит кровь к этому участку и будет отзываться в теле легкой вибрацией. Выбирайте, например, среди них: Intt Vibration!, ORGIE She Spot, System JO Clitoral Atomic.
- Клиторальный стимулятор. Особенно полезен будет в позах, где мужчина располагается сзади (и клитор рискует быть обделенным вниманием). Самые популярные модели у брендов Womanizer и Satisfyer.
- Смазка. Даже не столько фишка, сколько маст-хэв при стимуляции пальцами или языком, поскольку ощущения могут через некоторое время стать болезненными, а слюны окажется недостаточно. При вагинальной стимуляции используйте привычную смазку на водной основе, при оральной — специальную, со вкусом (такой лубрикант активизирует слюноотделение!). Присмотритесь к брендам Swiss Navy, Yes4Lov, Shunga, Wicked. Кстати, у многих из них есть съедобные средства еще и с согревающим или охлаждающим эффектом.
Внутренняя сторона рук и бедер
Активно реагируют на любые нежности. Агрессивные действия не подойдут, поскольку кожа в этих зонах крайне чувствительна.
Уши
Ртом и языком можно не только касаться, но и шептать разогревающие воображение вещи! А легкий массаж всей поверхности уха как активизирует возбуждение, так и просто является приятным дополнением прелюдии.
Поясница
Мягкие массажи, средние по интенсивности растирания и поглаживания обеспечат еще больший прилив крови к органам малого таза, а значит, и явный отклик всего тела.
Анус
В нем сосредоточено очень много нервных окончаний, поэтому на ласки (язык, пальцы, вибрацию) он реагирует весьма активно!
Зона G
Загадочная область, которая, как бы ни спорили некоторые специалисты, на самом деле, конечно же, существует. Она представляет сгусток нервных окончаний на передней стенке влагалища, на глубине примерно 3-5 сантиметров. При возбуждении, после притока крови к ней, эта часть тела ощущается как выпуклая шероховатая поверхность. Зона G не у всех женщин пробуждена, а значит, и не чувствительна, но исправить ситуацию можно пальцами и вибрацией (следите за реакцией партнерши, чтобы понять, на верном ли вы пути).
А для самостоятельного пробуждения точки G можно использовать вибратор-кролик — игрушку с большим отростком для введения внутрь влагалища, и маленьким отростком — для внешней стимуляции клитора. Примеры хороших девайсов: Miss Bi от Fun Factory, Lelo Soraya, Love Basix Moon.
Редакция напоминает, что секс-девайсы и практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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