Карта эрогенных зон: как устроены женщины?

Женское возбуждение подвержено влиянию различных факторов и не возникает по щелчку пальца. Поэтому без понимания физиологических особенностей организма и правильной подготовки не получится помочь партнерше расслабиться и настроиться на получение удовольствия.

Маркеры чувствительности

Возраст и гормональный фон

Играют важную роль в том, как тело откликается на ласки. С возрастом уровень эстрогенов — основных женских половых гормонов, может колебаться, что приводит к изменениям в тканях и нервных окончаниях эрогенных зон. Например, после климакса он (а с ним и чувствительность) снижается.

Также гормональный уровень меняется в различные периоды и циклы жизни. Так во время овуляции уровень гормонов увеличивается, и это повышает остроту реакции. Во время менструации и постменопаузы гормональные изменения действуют в обратном направлении.

Беременность и роды

В процессе вынашивания и после рождения ребенка обмен веществ и в целом жизнедеятельность организма трансформируются: увеличивается приток крови к тазовым органам, меняются тонус и состояние мышц тазового дна, тело испытывает большое физическое напряжение. Это способствует либо усилению, либо, ослаблению восприимчивости эрогенных зон. Все очень индивидуально.

Психологические аспекты

Стресс и тревога или же радость и вдохновение соответствующе (а иногда и обратно пропорционально) влияют на сексуальные ощущения.