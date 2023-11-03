Медицинский гид по сквирту: как его практиковать и не стесняться?

Интригующее явление, известное как «женская эякуляция» — одна из самых обсуждаемых и спорных тем сексуальной жизни. Несмотря на то, что феномен известен давно, он все еще окружен аурой запретного удовольствия и мифами. Что на самом деле скрывается за этим термином, какие психофизиологические аспекты его сопровождают, как научиться сквирту — рассказывает Анзол, психолог и сексолог, эксперт просветительского проекта Kinky Practice.
Что такое сквирт?
Явление изучалось тысячелетия назад, так что вопрос, что же это такое, стоит перед человечеством очень давно. Первые упоминания о женской «сперме» можно найти в работах Гиппократа и в «Камасутре». Гиппократ считал, что эта жидкость способствует зачатию, а «Камасутра» дает подробное описание, когда и почему ожидать подобных выделений. Немного позже, в XVII веке, голландский ученый Ренье де Грааф в трактате «О половых органах женщин» описал выделяемую жидкость и связал ее с эрогенной зоной внутри влагалища, которая очень напоминала мужскую простату.
Несмотря на столь древний интерес к теме, до сих пор нет единого согласованного определения, что такое сквирт. Современные научные исследования в этой области ограничены как в объеме, так и в качестве. Маленькие выборки и нерелевантные методики дают неоднозначные результаты. Недостаток конкретных данных создает вакуум, который заполняется множеством мнений и теорий, включая те, которые представлены в порнографии и на форумах.
С физиологической точки зрения сквирт представляет собой процесс, при котором у женщины происходит выброс жидкости из уретры во время сексуального возбуждения или оргазма. Вопрос о составе выделяемой жидкости остается предметом дискуссий. Долгое время считалось, что она может быть мочой, однако ученые отмечают, что все не так однозначно. В ходе исследований было обнаружено, что состав жидкости при сквирте содержит определенные химические компоненты, которые не характерны для урины. Они включают в себя антиген простаты, фруктозу и другие вещества. Мы верим этим исследованиям, и по нашему собственному обширному опыту тоже наблюдаем, что жидкость прозрачная, не имеет вкуса и запаха, что подчеркивает ее отличие от мочи.
На самом деле, дискуссия вокруг природы этой жидкости не имеет особого смысла, поскольку это не влияет на суть процесса и его результат. Однако подобные исследования могут вызывать чувство стеснения, стыда и напряжения, что противоречит удовольствию в сексе. Поэтому предлагаем не тратить время и энергию на размышления о химическом составе. Что бы это ни было — это естественное явление, и, следовательно, не вызывает никаких причин для беспокойства.
Сквирт это не только физиология, в первую очередь это психоэмоциональная разрядка, связанная с сексуальной стимуляцией, которая проходит в особом психическом состоянии. Этот аспект гораздо важнее телесного.
Распространенные мифы
- Сквирту нельзя научиться. Это не так. Сквирт — приобретаемый навык как для принимающей стороны, так и для дающей. Важно понимать, что процесс может занять много времени и не дать ожидаемый результат. Иногда он будет возможен только с другим партнером. Обучение сквирту — в первую очередь работа со своей психикой и эмоциями.
- Сквирт = оргазм. Зависит исключительно от женщины. Это индивидуальный опыт, и каждая может воспринимать его по-своему. Некоторые считают сквирт и оргазм двумя разными явлениями, другие говорят, что это одно и то же. Одни могут переживать только сквирт, но не достигать оргазма, другие — наоборот. Скорее, сквирт можно описать как интенсивную разрядку, схожую с оргазмом, но с другим оттенком и иной глубиной переживания.
- Сквирт — это неестественно. На самом деле, это обычное физиологическое явление, оно не является чем-то аномальным или патологическим.
- Сквирт — всегда признак удовлетворения. Женщины могут сквиртить в ответ на сексуальную стимуляцию, но это не всегда означает, что они испытывают наслаждение или оргазм. Это может быть просто физиологической реакцией.
- Сквирт — обязательный элемент секса. Некоторые считают, что сквирт должен происходить при каждом половом контакте. Это неверно. Сексуальное удовольствие индивидуально, отсутствие этой способности не делает ни одного человека менее «правильным».
С чего начать практику
С технической точки зрения сквирт могут переживать все женщины, у которых есть влагалище, уретра и мочевой пузырь. Однако по оценкам современных исследований, сквирт в той или иной форме испытывают только от 10 до 54% женщин. У остальных есть потенциал, но для достижения этого эффекта требуется особый подход.
В первую очередь сквирт достигается не каким-то специфическим видом сексуальной стимуляции, а путем создания психофизического комфорта.
Необходимые слагаемые приятного и интересного сквирта:
- Безопасность. Субъективное ощущение окружения, при котором человек понимает, что ему ничего не угрожает.
- Доверие. Честная коммуникация между партнерами, возможность чувствовать себя комфортно и открыто говорить о своих желаниях и границах. Вы можете расслабиться и не беспокоиться о том, как ведете себя, как проявляете себя и на что реагируете.
- Комфорт. Включает в себя физическое и эмоциональное удобство, обстановку, в которой происходит акт: температура воздуха, матрас, пол, мебель, одежда, музыка и свет, — все имеет значение.
Исследования Мастерса и Джонсона в сфере сексологии привели к интересному выводу о влиянии температуры на сексуальный опыт. Женщин, помещенных в аппарат МРТ, просили оргазмировать. Некоторые из них испытывали трудности с достижением оргазма и жаловались на прохладу ног. Когда экспериментаторы разрешили участницам исследования надеть носки, количество оргазмов заметно возросло. Это наблюдение привело исследователей к выводу, что согретые ноги могут способствовать достижению оргазма. И все же стоит помнить, что все мы разные, и не существует универсальной идеальной температуры для секса, которая подходит всем. Одни любят прохладу, другие — тепло, поэтому оптимальной будет та температура, которая комфортна обоим партнерам.
- Возбуждение. При наличии предыдущих пунктов возбуждение станет той самой «приправой», которая превращает обычное общение в секс. Сначала оно может быть слабым, но постепенно нарастет, и когда вы почувствуете, что желание достигло своего пика, тогда наступит момент, чтобы начать исследовать новые грани.
- Личное удовольствие. Пункт, без которого все остальные бессмысленны. Отсутствие удовольствия от происходящего может привести к механическим движениям и желанию завершить акт как можно скорее. Удовлетворение партнера тоже важно, но собственное удовольствие должно быть в приоритете.
- Смазка. Обычно для стимуляции, необходимой для сквирта, естественной смазки не хватает. При обильных выделениях она смывается, и добавление искусственной становится необходимостью.
- Техника. Без всех вышеперечисленных пунктов, техника может принести лишь дискомфорт. Важно начать с исследования влагалища, чтобы выявить чувствительные зоны. Используйте подвижность пальцев для создания точной стимуляции в конкретной области. Подробнее мы поговорим об этом дальше.
Учиться и осваивать новые навыки важно в разных сферах жизни, включая интимную. Процесс изучения сквирта требует времени и практики, и это нормально. Пробуйте разные техники и методы стимуляции, общайтесь с партнером о своих желаниях и предпочтениях.
Что делать не надо
Важно знать, какие действия и ситуации следует избегать в процессе исследования техники сквирта, чтобы не создавать дискомфорт или риски для вашей партнерши.
Запрещено:
- Гнаться за сквиртом;
- Игнорировать боль и неприятные ощущения;
- Уговаривать, продавливать партнера;
- Выдавливать жидкость, надавливая рукой;
- Напрягаться телом;
- Терпеть;
- Тужиться.
Сквирт — это не только физиологический процесс, но и проявление сексуальной свободы и удовольствия. Исследование этого аспекта может обогатить интимную жизнь, создать более глубокую связь между партнерами и помочь женщинам познать себя лучше. Однако важно помнить, что сквирт — это не цель сама по себе, а лишь один из возможных элементов сексуального опыта.
Какие техники попробовать
Эксперименты — это возможность тестировать разные подходы и находить удовольствие в личных предпочтениях. Некоторые женщины могут достичь сквирта от куннилингуса или минета, и это зависит от их личных психологических особенностей. Нужно помнить, что важна не столько техника, сколько удовольствие и расслабление.
Людям, которые желают доставить своей партнерше удовольствие и исследовать технику сквирта, следует учесть следующие рекомендации:
- Исследуйте влагалище пальцами очень осторожно, будто вы делаете это впервые. Обратите внимание на реакции партнерши, все ваше внимание должно быть сосредоточено на ее ощущениях. Внутри влагалища вы найдете особую зону, расположенную на передней стенке, близко к шейке матки. Она никак не ощутима тактильно, но заметить ее можно по реакциям женщины. Начать можно с покачивающих движений практически прямыми пальцами. Когда зона найдена, начинайте ее раскачивать, следя за эмоциями партнерши. Используйте два пальца, средний и безымянный. Важно не трогать головку клитора и ничего не делать второй рукой. Нужно иметь одну точку контакта. Если у партнерши усилится возбуждение, участится дыхание и появятся незначительные «судороги», то вы все делаете правильно.
- Пусть ваша партнерша тоже внимательно наблюдает за своими ощущениями. Она может открыть для себя новые аспекты, если замедлит ход процесса и позволит вам замедлиться.
- Помимо текстовых инструкций и видеоуроков, для полного понимания процесса (как технического, так и психологического) может потребоваться обращение к тренеру или к женщине, которые уверенно владеют навыком сквирта и помогут вам понять, что делать.
- Не стесняйтесь добавлять стимуляцию игрушками. Все, что приводит к желаемому результату — хорошо и допустимо. Но в начале исследования себя и партнера лучше отказаться от дополнительной стимуляции. Когда партнеры изучат друг друга, хорошо будут понимать чувства и эмоции, можно добавлять игрушки и иные стимуляции.
- Дыхание играет важную роль в комфортном процессе. Здесь нет правильных техник, основной принцип — дышать вообще. Часто женщины и мужчины занимаются сексом на задержке дыхания, что спазмирует тело. Главное, чтобы дыхание было регулярным и без задержек. Дыхание через рот обеспечивает больший объем воздуха для организма. Это помогает расслабиться и улучшает циркуляцию крови, что, в свою очередь, может усилить ощущения от секса.
- Важно уделить внимание физическому состоянию, включая питание и гидратацию. При голоде, равно как и при переедании, о сексе думать сложно. Желательно есть за 2 часа до секса и пить умеренно, чтобы мочевой пузырь не наполнялся каждые 10 минут.
- Не бойтесь коммуникации в момент полового акта. Нужно потратить какое-то время на вопросы и узнавание, чтобы потом заниматься сексом без слов. Не стоит переживать по поводу потери настроя и возбуждения, это просто этап. Сегодня возможно временно утратить возбуждение и прекратить секс, но завтра получится выйти на новый уровень благодаря пройденному опыту. Идеальный секс случается только тогда, когда мы уделяем внимание обсуждению, тратим время на диалог и развиваем способность чувствовать друг друга без слов. Мы не можем читать мысли, поэтому открытый разговор играет очень важную роль в интимных отношениях.
Главная рекомендация — перестать добиваться и начать наслаждаться. Тогда и сквирт, и оргазм будут дополнительными бонусами приятного процесса.
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