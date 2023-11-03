Медицинский гид по сквирту: как его практиковать и не стесняться?

Что такое сквирт?

Явление изучалось тысячелетия назад, так что вопрос, что же это такое, стоит перед человечеством очень давно. Первые упоминания о женской «сперме» можно найти в работах Гиппократа и в «Камасутре». Гиппократ считал, что эта жидкость способствует зачатию, а «Камасутра» дает подробное описание, когда и почему ожидать подобных выделений. Немного позже, в XVII веке, голландский ученый Ренье де Грааф в трактате «О половых органах женщин» описал выделяемую жидкость и связал ее с эрогенной зоной внутри влагалища, которая очень напоминала мужскую простату.

Несмотря на столь древний интерес к теме, до сих пор нет единого согласованного определения, что такое сквирт. Современные научные исследования в этой области ограничены как в объеме, так и в качестве. Маленькие выборки и нерелевантные методики дают неоднозначные результаты. Недостаток конкретных данных создает вакуум, который заполняется множеством мнений и теорий, включая те, которые представлены в порнографии и на форумах.

С физиологической точки зрения сквирт представляет собой процесс, при котором у женщины происходит выброс жидкости из уретры во время сексуального возбуждения или оргазма. Вопрос о составе выделяемой жидкости остается предметом дискуссий. Долгое время считалось, что она может быть мочой, однако ученые отмечают, что все не так однозначно. В ходе исследований было обнаружено, что состав жидкости при сквирте содержит определенные химические компоненты, которые не характерны для урины. Они включают в себя антиген простаты, фруктозу и другие вещества. Мы верим этим исследованиям, и по нашему собственному обширному опыту тоже наблюдаем, что жидкость прозрачная, не имеет вкуса и запаха, что подчеркивает ее отличие от мочи.

На самом деле, дискуссия вокруг природы этой жидкости не имеет особого смысла, поскольку это не влияет на суть процесса и его результат. Однако подобные исследования могут вызывать чувство стеснения, стыда и напряжения, что противоречит удовольствию в сексе. Поэтому предлагаем не тратить время и энергию на размышления о химическом составе. Что бы это ни было — это естественное явление, и, следовательно, не вызывает никаких причин для беспокойства.

Сквирт это не только физиология, в первую очередь это психоэмоциональная разрядка, связанная с сексуальной стимуляцией, которая проходит в особом психическом состоянии. Этот аспект гораздо важнее телесного.

Распространенные мифы