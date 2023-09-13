SexTech: 10 необычных интимных подарков — и как их уместно преподнести?

Классические подарки

Маска на глаза

Это достаточно «безобидный» презент, который можно подарить в абсолютно разных контекстах (например, чтобы обеспечить глазам во время сна необходимый уровень темноты) — подруге или другу, партнеру или партнерше. При сексе закрытые глаза помогают уйти вглубь ощущений и обостряют их. А еще маска помогает снять тревогу и беспокойство о том, как вы выглядите во время близости и избежать других стоп-триггеров. В частности, если вид грязной чашки на прикроватной тумбочке может сбить вашей подруге весь настрой, то она точно оценит такой подарок.

Если вы дарите маску партнеру/партнерше, то к ней будет здорово добавить, например, шелковую ленту или записку с вашими фантазиями.

Курсы/книги для развития сексуального интеллекта

Повышение сексуального интеллекта помогает людям более осознанно и здорово подходить к изучению своей сексуальности и интимным отношениям. На курсах и из книг можно узнать научно доказанную информацию о физиологии, психологии — понять свое тело, научиться коммуникации с партнером и разнообразить интимную жизнь.

При выборе такого подарка очень важно обращать внимание на автора книги или эксперта курса. Убедитесь, что он не игнорирует научную базу, гуманистические ценности и экологично позиционирует себя. А выбирая мастер-классы и сессии по сексуальным практикам, уделите внимание тому, сделан ли в программе акцент на этичную коммуникацию (без эзотерического подтекста!)

Вот, какие книги можно подарить — в том числе самому себе.

Н. Фомичева «Близость. Книга о хорошем сексе» Е. Фоер Е., Д. Варламова «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно. Научно-популярный гид» Э. Нагоски «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса»

Cмазка

Это атрибут секса, который делает его не только безопаснее, но еще и приятнее и интереснее. Для начинающих это может быть обычный лубрикант для улучшения ощущений, а для «продвинутых» — со вкусами или разными эффектами. Для тех, кто склонен к аллергическим реакциям, важно выбрать гипоаллергенные смазки, например, Swiss Navy All Natural или Pjur Sensitive. А лубриканты System JO и Wicked Aqua с разными вкусами увеличивают слюноотделение во время орального секса.

Смазки с согревающим эффектом (например, Stimul8 Warming) содержат растительные экстракты корицы или перца и оказывают мягкое разогревающее действие без ощущения жжения. Stimul8 Cooling с охлаждающим эффектом в составе содержат, как правило, ментол — в ответ на это ощущение кровь приливает к месту, на котором была использована смазка, что усиливает его чувствительность. Жидкие вибраторы Orgie Sexy Vibe тоже вызывают сильные ощущения, часто с перепадами жара и холода, похожие на вибрацию.

Перед использованием таких смазок необходимо обязательно провести тест на аллергию. Нанести немного средства на запястье и подождать 24 часа.