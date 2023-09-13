SexTech: 10 необычных интимных подарков — и как их уместно преподнести?

Секс-игрушки и аксессуары — это такие же полезные презенты, как и любые другие, более конвенциональные. Их уместно дарить подруге или другу, паре или партнеру, сестре и, конечно, себе. При выборе подарка важно помнить, что сексуальные предпочтения — крайне интимный вопрос, в котором с особым вниманием нужно учитывать личные границы получателя и степень доверительности ваших отношений. Как выбирать и этично преподносить все: от маски до вакуумника и вибратора для пары — рассказала секс-просветительница, соосновательница проекта Kinky Practice, артистка бурлеска Таисия Бланш.
Классические подарки
- Маска на глаза
Это достаточно «безобидный» презент, который можно подарить в абсолютно разных контекстах (например, чтобы обеспечить глазам во время сна необходимый уровень темноты) — подруге или другу, партнеру или партнерше. При сексе закрытые глаза помогают уйти вглубь ощущений и обостряют их. А еще маска помогает снять тревогу и беспокойство о том, как вы выглядите во время близости и избежать других стоп-триггеров. В частности, если вид грязной чашки на прикроватной тумбочке может сбить вашей подруге весь настрой, то она точно оценит такой подарок.
Если вы дарите маску партнеру/партнерше, то к ней будет здорово добавить, например, шелковую ленту или записку с вашими фантазиями.
- Курсы/книги для развития сексуального интеллекта
Повышение сексуального интеллекта помогает людям более осознанно и здорово подходить к изучению своей сексуальности и интимным отношениям. На курсах и из книг можно узнать научно доказанную информацию о физиологии, психологии — понять свое тело, научиться коммуникации с партнером и разнообразить интимную жизнь.
При выборе такого подарка очень важно обращать внимание на автора книги или эксперта курса. Убедитесь, что он не игнорирует научную базу, гуманистические ценности и экологично позиционирует себя. А выбирая мастер-классы и сессии по сексуальным практикам, уделите внимание тому, сделан ли в программе акцент на этичную коммуникацию (без эзотерического подтекста!)
Вот, какие книги можно подарить — в том числе самому себе.
- Н. Фомичева «Близость. Книга о хорошем сексе»
- Е. Фоер Е., Д. Варламова «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно. Научно-популярный гид»
- Э. Нагоски «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса»
- Cмазка
Это атрибут секса, который делает его не только безопаснее, но еще и приятнее и интереснее. Для начинающих это может быть обычный лубрикант для улучшения ощущений, а для «продвинутых» — со вкусами или разными эффектами. Для тех, кто склонен к аллергическим реакциям, важно выбрать гипоаллергенные смазки, например, Swiss Navy All Natural или Pjur Sensitive. А лубриканты System JO и Wicked Aqua с разными вкусами увеличивают слюноотделение во время орального секса.
Смазки с согревающим эффектом (например, Stimul8 Warming) содержат растительные экстракты корицы или перца и оказывают мягкое разогревающее действие без ощущения жжения. Stimul8 Cooling с охлаждающим эффектом в составе содержат, как правило, ментол — в ответ на это ощущение кровь приливает к месту, на котором была использована смазка, что усиливает его чувствительность. Жидкие вибраторы Orgie Sexy Vibe тоже вызывают сильные ощущения, часто с перепадами жара и холода, похожие на вибрацию.
Перед использованием таких смазок необходимо обязательно провести тест на аллергию. Нанести немного средства на запястье и подождать 24 часа.
До того, как преподнести кому-то подарок для секса, ответьте себе на несколько вопросов. Они помогут понять, насколько такой жест уместен и экологичен:
- Достаточно ли вы близки с человеком, которому хотите подарить секс-игрушку? Если вы даже чуть-чуть сомневаетесь в ответе, то необходимо отложить покупку такого подарка и выбрать что-то более нейтральное
- Не нарушаете ли вы личные границы человека? Если вы хотите подарить секс-игрушку близкому другу/подруге, то лучше всего предварительно обсудить это с ним/с ней. После такого открытого и честного диалога ваш подарок принесет получателю только приятные эмоции, и вы сможете избежать недопонимания
- Знаете ли вы его/ее предпочтения в сексе? Сейчас на рынке существует огромное количество разных видов игрушек, поэтому важно знать, что нравится вашему близкому человеку. А подбирая игрушку для женщины, обязательно уточните, какая у неё чувствительность — слабая, средняя или сильная
- Уместен ли контекст, в котором вы будете дарить презент? Помните, что подарок может восприниматься по-разному в разных контекстах. Если вы дарите секс-игрушку в шутку, убедитесь, что получатель не почувствует себя неловко или оскорбленно.
- Этот подарок будет сюрпризом или вы выберете его вместе? Учитывайте предпочтения вашего близкого человека: если он/она не любит сюрпризов, то посоветуйтесь с ним/ней и выбирайте подарок вместе или попросите поделиться виш-листом.
Оригинальные секс-игрушки
Они могут стать отличным подарком, потому что это повод изучить свои эрогенные зоны и, как следствие, лучше узнать свое тело. Игрушки имеют особые функцию — вибрацию или другую стимуляцию, которую невозможно повторить пальцами. Это делает ярким и незабываемым соло-секс или разнообразным — секс в паре. К тому же игрушки иногда помогают решать достаточно специфические задачи, например, улучшают эрекцию у мужчин или помогают женщинам достигнуть оргазма с партнёром.
Сейчас на рынке секс-игрушек очень много девайсов не фаллической формы. Они могут выглядеть как футуристическая фигурка, милая игрушка или ночник.
- Для начинающей
Каждой девушка хоть раз в жизни рекомендуется попробовать две вещи: вибратор и вакуумник. Это два самых популярных способа стимуляции клитора. Например, Svakom Nymph — отличная первая игрушка (у неё очень приятная форма и бархатистая поверхность). Головка имеет 5 режимов вибрации, а «щупальца» подходят для того, чтобы массировать клитор, вульву и соски. Массаж получается довольно легкий и нежный, так что подходит девушкам с разной чувствительностью. А если ваша подруга никогда не пробовала вакуумные стимуляторы, то абсолютно точно имеет смысл подарить ей игрушку, которая работает по принципу вакуумно-волновой стимуляции (классная модель — Satisfyer Pro Penguin Next Generation). Вакуумно-волновая стимуляция или массаж воздушными потоками — бесконтактный тип воздействия на внешние и внутренние нервные окончания клитора, который значительно усиливает оргазм. Такую игрушку можно использовать как в соло-сексе, так и в партнерском, добавляя его к пенетрации.
- Для той, кто много путешествует
Если, например, ваша подруга или сестра часто в разъездах, то можно подарить ей игрушку, не похожую на интимный девайс. Это поможет избежать проблем на досмотре в аэропортах некоторых стран! Один из примеров таких игрушек — стимулятор клитора Otouch Mushroom, который имеет 7 режимов вибрации и мягкий, прочный силиконовый корпус. Он достаточно мощный даже на первых режимах, поэтому подойдет девушкам со средней и низкой чувствительностью. Еще одним вариантом может стать вибромассажер Satisfyer Sweet Treat — у него оригинальная форма в виде мороженого, компактный и очень приятный девайс с 4 ритмами и 3 скоростями вибрации. Подойдет девушкам в высокой чувствительностью.
- Для тех, кому нужен люкс
Если хочется подарить что-то подороже, но при этом не бесполезное и достаточно универсальное, обратите внимание на стимулятор с 12 режимами Womanizer Premium. Функция смарт-тишины делает стимулятор почти беззвучным, а силиконовый корпус — водонепроницаемым. В качестве подарка для путешествующих пар может подойти We-Vibe Melt.
- Для пар
Вы решили подарить вашим близких друзей секс-гаджет? Смело и здорово! Чаще всего «вибраторами для пар» называют игрушки, которые погружаются в женщину, но могут передавать ощущение вибрации и мужчине во время проникновения (их еще называют «скрепки») — например, как в модели We-Vibe Sync Aqua. Одна часть ложится на клитор, другая уходит внутрь и ложится на точку G — и ей можно дистанционно управлять через приложение. Игрушка подойдет всем парам за некоторыми исключениями: если у мужчины очень большой член (дополнительное давление на стенки влагалища — может быть некомфортно), или, если у женщины клитор находится выше или ниже отростка с вибрацией (тогда вибрация просто придется «не по адресу», скажем, на лобок).
- Для мужчины
Подарком для начинающих может быть эрекционное, или эректильное, кольцо. Обычные кольца улучшают эрекцию и продлевают её, а более продвинутые девайсы, как Svakom Tammy также добавляют к этому вибрацию, которая передаётся не только мужчине, но и его партнёрше во время проникающего секса. Кольцо плотно обхватывает пенис и мошонку, препятствуя оттоку крови, за счет этого сохраняет член в эрегированном состоянии на длительное время. Идеально для парного секса: благодаря специальному дизайну создаётся удобный угол для стимуляции клитора. Вибрационный элемент может располагаться как над членом (для поз, где партнёры расположены лицом друг к другу), так и под (стимулируя клитор в позах, где мужчина входит сзади).
Для того, чтобы надеть кольцо нужно обязательно использовать лубриканты на водной основе. Важно, что кольцо нельзя носить кольцо более 30 минут.
Бюджетным вариантом подарка может стать мастурбатор-яйцо Tenga. С ним рекомендуется использовать смазки на водной основе и мыть после каждого использования. Со временем игрушка изнашивается, рекомендуется её использовать от 5 до 10 раз.
Новый опыт
Совместный с экспириенс каплей адреналина объединяет. Номер в отеле, ню-фотосессия, кинки-вечеринка, на которой можно выгулять яркий эротический образ, попробовать чувственные практики (шибари, порку, массаж, сквирт) — подарки, которые вы можете подарить партнеру/партнерше, заранее обсудив ваши предпочтения, ожидания и табу. Посещение вечеринки может стать поводом к тому, чтобы открыто поговорить о своих желаниях и фантазиях, и узнать, что интересно партнёру. Это классное упражнение по коммуникации и пониманию своих границ.
На вечеринку не запрещено приходить моногамным парам, которые хотят попробовать вместе пережить новый эротический опыт — взаимодействовать с другими участниками мероприятия они, можно просто смотреть на других.
- Билет на бурлеск-шоу
Современный бурлеск — это жанр, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. Ключевой принцип хорошего шоу — фокус на самовыражении артисток, а не на объективации, где главным становится не тело, а общение со зрителем в откровенной ироничной манере.
Бурлеск хорошо раскрепощает тех, кто критичен к себе и своему телу, или стесняется своей сексуальности. Ведь артистки — женщины с разнообразными формами, которые принимают свое тело и легко представляют свои фантазии, костюмы и номера публике. Билет на выступление (например одного из самых больших шоу в стране — Ladies of Burlesque) — хороший подарок для близкого человека или друга. На шоу можно приходить и компаниями, ведь, по сути, это — театр (да, весьма пикантный).
- Секс-аксессуары
Рутина (повторяющиеся сценарии сексуальных взаимодействий) убивают страсть в долгосрочных отношениях. Разные БДСМ-практики могут быть вполне безобидными, если подходить к ним с умом и со знаниями техники безопасности, и при этом внесут в отношения абсолютно новые ощущения.
Подходите к выбору такого подарка осознанно, выбирайте то, что вам обоим интересно и делитесь друг с другом своими ощущениями. Это могут быть массажные свечи или (для более «продвинутых») — низкотемпературные свечи для ваксплея, плетки, шелковые ленты для связывания и другие атрибуты различных сексуальных игр.
Обратите внимание, что для такого опыта нельзя покупать обычные свечи, а необходимо только специальные, которые не обжигают и не повреждают кожу.
Дарить такие «продвинутые» подарки в большинстве случаев уместнее всего только партнеру, так как именно с ним/ней у вас максимально откровенные и доверительные отношения. Но не думайте, что ваш человек по умолчанию позитивно отнесется к такому подарку, а обсудите его заранее. Подарить можно не только конкретный девайс или свечи, но и совместный урок, например, по шибари (японскому искусству эстетичного связывания). Такой совместный новый опыт сблизит пару и подарит общее эротическое хобби.
Дисклеймер-напоминание: Секс-подарки могут принести новые позитивные впечатления, если они подарены обдуманно и в уместном контексте. При выборе такого презента ориентируйтесь не на то, чтобы понравилось бы вам, а на предпочтения получателя, которые можно узнать только из честного открытого диалога.
Комментарии (0)