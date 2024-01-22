Что такое сексуальный интеллект, почему он определяет успешность человека и как его прокачать?

Что такое сексуальный интеллект? Почему его начали выделять в отдельный концепт?

Я очень рада этому вопросу! Ведь мне, как специалисту, обидно, что люди порой недооценивают, насколько важную роль в их жизни играет сексуальность (а она является базовым элементом жизненного счастья). Если человек умеет слушать и грамотно использовать живущую внутри него энергию, то в этом состоянии желания и удовольствия он может «свернуть горы» и добиться всех своих целей.

Говоря о том, что позволяет получить сексуальная энергия, мы подразумеваем все наши желания (не только эротические): радость от встречи с новым днем и общения с близкими, удовлетворение от выполненных рабочих планов, восторг от получения новых знаний и умений, кайф от успехов в хобби и спорте.

Представьте себе, что вы женщина, которая все силы в течение дня направляла на воспитание детей и уход за ними. Захочет ли она вечером что-то иное, нежели лечь спать? Ответ очевиден. Подобный ответ ждет и мужчину, который весь день провел на стрессовой работе. Какое уж тут либидо? Вот почему на сеансе терапии мы говорим не только об интимной сфере, но и о расстановке жизненных приоритетов. Грамотное ранжирование в данном случае помогает сохранить силы, в том числе для прокачки отношений с партнером (доверия, уважения, влечения, чувство вдохновения от общения) и с самим собой (принятия своего тела и желаний, ощущения собственной сексуальности и возможности проявить ее).

Получается, сексуальный интеллект (сексуальный IQ или SQ) — это набор внутренних ресурсов, которые позволяют вам расслабляться, наслаждаться моментом, взращивать свою энергию и грамотно распределять ее, строить физическую и эмоциональную связь с партнером. Иначе говоря, это качество, определяющее, насколько хорошо вы чувствуете себя и свое тело, слышите и «закрываете» свои потребности.

После того, как мы сами принимаем свои внутренние желания, мы получаем возможность уверенно и легко передавать информацию о них другим.

Сексуальный интеллект — это умение разговаривать о своих фантазиях или знание, условно, о том, какая поза безопаснее? А может — и то, и другое?

SQ — это больше про умение разрешить что-то себе внутри (глобально, а не исключительно в постели), нежели про знание всех секс-игрушек на рынке.

Приведу простой пример. Если человек с высоким SQ чувствует, что он не справляется с определенным количеством дел, то скажет об этом партнеру и попросит помощи. Точно так же если у него появилась идея, например, о ролевой игре «в незнакомцев», он с азартом предложит ее воплотить. И в том, и в другом случае человек принимает свои текущие потребности и делится ими без чувства стыда и страха, так как не нуждается в чужом одобрении.

Из чего складывается SQ?

Из трех элементов: