Что такое сексуальный интеллект, почему он определяет успешность человека и как его прокачать?

Рассуждаем о концепте, проходим тест на SQ (как IQ, только секси), делимся полезным кино (и не только!) на тему вместе с Полиной Кусовой, сексологом, преподавателем международного онлайн-института психологии Smart.
Что такое сексуальный интеллект? Почему его начали выделять в отдельный концепт?
Я очень рада этому вопросу! Ведь мне, как специалисту, обидно, что люди порой недооценивают, насколько важную роль в их жизни играет сексуальность (а она является базовым элементом жизненного счастья). Если человек умеет слушать и грамотно использовать живущую внутри него энергию, то в этом состоянии желания и удовольствия он может «свернуть горы» и добиться всех своих целей.
Говоря о том, что позволяет получить сексуальная энергия, мы подразумеваем все наши желания (не только эротические): радость от встречи с новым днем и общения с близкими, удовлетворение от выполненных рабочих планов, восторг от получения новых знаний и умений, кайф от успехов в хобби и спорте.
Представьте себе, что вы женщина, которая все силы в течение дня направляла на воспитание детей и уход за ними. Захочет ли она вечером что-то иное, нежели лечь спать? Ответ очевиден. Подобный ответ ждет и мужчину, который весь день провел на стрессовой работе. Какое уж тут либидо? Вот почему на сеансе терапии мы говорим не только об интимной сфере, но и о расстановке жизненных приоритетов. Грамотное ранжирование в данном случае помогает сохранить силы, в том числе для прокачки отношений с партнером (доверия, уважения, влечения, чувство вдохновения от общения) и с самим собой (принятия своего тела и желаний, ощущения собственной сексуальности и возможности проявить ее).
Получается, сексуальный интеллект (сексуальный IQ или SQ) — это набор внутренних ресурсов, которые позволяют вам расслабляться, наслаждаться моментом, взращивать свою энергию и грамотно распределять ее, строить физическую и эмоциональную связь с партнером. Иначе говоря, это качество, определяющее, насколько хорошо вы чувствуете себя и свое тело, слышите и «закрываете» свои потребности.
Сексуальный интеллект — это умение разговаривать о своих фантазиях или знание, условно, о том, какая поза безопаснее? А может — и то, и другое?
SQ — это больше про умение разрешить что-то себе внутри (глобально, а не исключительно в постели), нежели про знание всех секс-игрушек на рынке.
Приведу простой пример. Если человек с высоким SQ чувствует, что он не справляется с определенным количеством дел, то скажет об этом партнеру и попросит помощи. Точно так же если у него появилась идея, например, о ролевой игре «в незнакомцев», он с азартом предложит ее воплотить. И в том, и в другом случае человек принимает свои текущие потребности и делится ими без чувства стыда и страха, так как не нуждается в чужом одобрении.
Из чего складывается SQ?
Из трех элементов:
- Ментального SQ — знания, что такое секс и оргазм, понимания, как строится процесс близости, какие существуют виды предохранения, какие позы можно исследовать вместе с партнером, как добавить игрушки для разнообразия etc.;
- Эмоционального SQ — способности проживать все те процессы, которые я описала выше (не просто знать, а психологически чувствовать). Использование всех знакомых поз из «Камасутры» не принесет никакого наслаждения, если пара не проживает изнутри каждую из них.
- Физического SQ — способности реагировать на стимуляцию, развитости нервных окончаний и эрогенных зон. Чувствительность прорабатывается с помощью контакта со своим телом: соблюдения режима сна и отдыха, массажа, спорта, сауны.
Что влияет на развитие SQ?
В первую очередь, этот вид интеллекта определяется тем, насколько тема интимных отношений была открыта в семье: было ли разрешено интересоваться ей, советоваться, изучать себя и свое тело. Если же вопросы табуировались, уже во взрослом возрасте нужно снимать этот запрет со специалистом.
Во-вторых, большую роль играет юношеский опыт. Нервные окончания интимных зон развиваются на фоне сексуально окрашенной влюбленности с мастурбацией, поэтому если человек вошел в сексуальный контакт с противоположным полом слишком рано, то он, скорее всего, не будет обладать достаточной чувствительностью. В этом случае может рекомендоваться интимный самомассаж.
На развитие SQ сильно влияют и первый половой, и испытанный травматичный опыт. Они оставляют мощный эмоциональный якорь на теме секса, который возвращается каждый раз, когда человек вступает в интимный контакт, но это можно трансформировать через терапию.
SQ можно измерить?
Предлагаю пройти небольшой тест. Отвечайте «Да» или «Нет».
- Часто ли вы делаете что-то из состояния «надо», «я обязан», «так правильно» и т.д.?
- Мешают ли вам посторонние мысли наслаждаться моментом, или же вы можете остановить все мысли и просто быть «здесь и сейчас»?
- Бывает ли так, что вы не принимаете свое тело?
- Осуждаете ли вы какие то проявления сексуальности в других людях?
- Посещают ли вас мысли, что секс — это что-то «грязное»?
- Тяжело ли вам признаться в том, что вы мастурбируете?
- Принимаете ли вы на свой счет ситуацию, когда партнеру сегодня сложно возбудиться?
- Если вы не в настроении заниматься сексом, вам сложно поделиться этим с партнером?
- Притворяетесь ли вы иногда или часто удовлетворенными во время сексуального контакта?
- Вас смутит, если партнер начтет мастурбировать при вас?
- Сложно ли вам делиться своими желаниями?
- Случается ли, что вы не можете откликнуться на предложение вашего партнера попробовать что-то новое в постели?
- Стесняетесь ли вы предложить своему партнеру новые техники или позы?
- Имитируете ли вы оргазм?
- Кажется ли вам, что ваш партнер хотя бы раз имитировал оргазм?
Если вы ответили «да» меньше 3 раз — у вас высокий SQ. Меньше 5 раз — средний SQ. Больше 5 раз — было бы классно пообщаться с сексологом, чтобы повысить качество своей интимной жизни.
«Мне неинтересна тема секса». У взрослых, ведущих половую жизнь, такое действительно бывает, и это нормально?
Для меня это звучит так: «Мне неинтересно получать удовольствие от жизни». Или немного по-другому: «Я так долго испытывал(-а) отрицательные эмоции, связанные с темой секса, что даже не хочу к этому больше приближаться».
Это, скорее, маркер того, что в жизни много уходит, в частности, на поддержание быта, рутину, карьеру, проработку отношений в семье. Возможно, внутри стоит много блоков и установок, которые делают интимную сферу слишком тяжелым предметом для обсуждения и осмысления. В обоих случаях я советую пообщаться со специалистом — помимо решения конкретной проблемы это даст возможность повысить качество жизни в целом.
4 шага, чтобы прокачать SQ
- Строить свою жизнь на основе стремления к повышению энергии и желания, а не из обязательств, страха и чувства вины;
- Хорошо высыпаться, отдыхать, иметь хобби, которое заряжает, и людей рядом, к которым «тянет», вы вдохновляетесь ими и рядом с ними, чувствуете подъем настроения;
- Иметь «подходящий фон», то есть ситуации, места и обстоятельства, в которых вы можете реализовывать свою сексуальную энергию: красивые вечера, где можно проявить себя, ужины с партнером, поездки в отель, весь день в кровати, где вы можете наслаждаться собой etc.;
- Не стесняться: общаться с сексологом, делать интимный самомассаж, читать специальную литературу и смотреть кино.
Бонус-совет: что почитать / посмотреть про SQ?
Книга: «Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение», автор Ян Кернер
Фильм: «Честная куртизанка», режиссер Маршалл Херсковиц
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