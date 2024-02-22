Мужская анатомия: как разбудить сексуальную чувствительность?

Хоть гендерные праздники отмечать стало и немодно (а местами даже зазорно!) — мы за любовь! А просвещаться в ее искусстве лучше регулярно. Мужские эрогенные зоны плюс «точка на миллион долларов» (спойлер: как G, только у парней) — равно оргазм? Как работает эта формула, объяснила Надежда Ильина, психолог, сексолог, секс-коуч петербургского центра семейного и сексуального образования Secrets.
От чего зависит интимная чувствительность мужчин
- Возраст и гормоны
По мере естественного старения работа организма, в том числе гормональной системы, замедляется. Уровень гормонов (один из ключевых маркеров — тестостерон!) снижается, а это прямо пропорционально влияет на либидо, чувствительность и способность получить оргазм одновременно. Разумеется, страшной цифры возраста, после которой тело резко меняется, нет, тело каждого человека меняется по-своему.
На гормональный баланс влияет не только возраст, но и образ жизни, наличие хронических заболеваний, а иногда даже генетика. Поэтому следить за здоровьем нужно всегда, хотя бы раз в год сдавая общие анализы. И, кстати, опасен может быть не только низкий уровень гормонов, но и высокий. Тот же подпрыгнувший выше головы тестостерон вполне способен сделать человека более импульсивным, и в то же время гораздо менее сексуально восприимчивым.
- Обрезание
Вопрос дискуссионный и личный. Циркумцизия действительно может уменьшить чувствительность головки полового члена из-за потери части нервных окончаний. Но для некоторых мужчин разницы нет.
- Ментальное состояние
Разумеется, сильные эмоции оказывают свое влияние на готовность к близости и энтузиазм.
10 эрогенных зон у мужчин и способы их стимуляции
То, как тело реагирует на ласки, зависит не только от сущности совершаемых с ним действий, но и от того, пробуждены ли самые чувствительные зоны. Это одна из причин, почему нужно знать разные эрогенные зоны и уметь с ними работать. Вторая причина прокачать свои скиллы — так можно получить большее удовольствие и стать с партнером ближе в прямом и переносном смысле.
Головка полового члена
Самая чувствительная зона, заслуживающая отдельного внимания. Именно на ней сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Стимуляция здесь может быть разнообразная: ласки языком, нежные прикосновения, использование секс-игрушек, например, мастурбаторов (можно присмотреться к брендам Tenga, Satisfyer, Svakom).
Классный вариант — мастурбатор с интегрированным спиральным механизмом и ярким рельефом на внутренней поверхности игрушки.
Новые интересные ощущения можно получить, использовав мужские возбуждающие кремы, например Viamax Maximum Gel или SHUNGA DRAGON. Они обеспечат сильный прилив крови к члену и повышенную восприимчивость.
Любителям sex tech, которые регулярно расширяют свой парк техники, рекомендуется добавить в план действий еще и элемент многогранности — дополнительную вибростимуляцию зоны промежности или основания члена.
Яички, мошонка и область вокруг
Одними оральными ласками ограничиваться не стоит, лучше миксовать их с ручными техниками, например, легким натяжением, игрой пальцами или просто точечными мягкими касаниями.
Шея и уши
Очень откликаются задняя и боковая поверхность шеи. Интересный и достаточно невинный шаг — дыхание от основания шеи, переходящее в придыхание и шепот на ухо. Научные термины для любящих интеллект сапиосексуалов, комплименты для «хороших мальчиков» или dirty talk для «плохих» — кому, что нравится.
Грудь и соски
От едва заметных поцелуем до укусов или щекотания пуховкой (да, мужской торс откликается на это очень радостно) — экспериментировать можно со всем.
У каждого индивидуальная чувствительность, и вполне возможно, на текущий момент мужчине нравится только стимуляция члена, а про другие зоны он не задумывается. Тогда можно мягко (и по согласию) раскрыть его чувствительность, раз от раза прикасаясь, целуя, массируя разные участки его тела, пробуждая потенциал к получению ярких эмоций от прелюдий и секса.
Внутренняя сторона бедра и мышцы ягодиц
Тактильные нежности и страстности нагоняют кровь к органам малого таза и будоражат. Кстати, к классическим действиям можно добавить вминающие движения локтем или глубокие проминающие массажные манипуляции в области ягодиц.
Стопы
Одна из самых недооцененных эрогенных зон. Массаж ног — потрясающий способ расслабить партнера, а далее через это же действие (причем достаточно интенсивное!) повлиять на готовность к интиму.
Пупок и зона вокруг пупка
Анатомическая область с потрясающей возбудимостью! Подойдут поглаживания всей поверхностью руки или пальцами, деликатное покусывание, игры языком и губами.
«Точка на миллион долларов»
Мифическая координата на теле мужчин, которая действительно существует, как и точка G у женщин. Это сгусток нервных окончаний, находящийся на промежности, посередине между анусом и основанием члена (поэтому его еще называют «проекцией простаты»). Точечная стимуляция может продлить половой акт, а затем привести к крутому оргазму.
Предпочтения определяются только опытным путем, поэтому попробуйте понаблюдать за человеком, его прикосновениями к собственному телу. Надежный вариант — спросить напрямую, где и какие ласки нравятся и / или интересны.
Редакция напоминает, что секс-девайсы и практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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