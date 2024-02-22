Мужская анатомия: как разбудить сексуальную чувствительность?

От чего зависит интимная чувствительность мужчин

Возраст и гормоны

По мере естественного старения работа организма, в том числе гормональной системы, замедляется. Уровень гормонов (один из ключевых маркеров — тестостерон!) снижается, а это прямо пропорционально влияет на либидо, чувствительность и способность получить оргазм одновременно. Разумеется, страшной цифры возраста, после которой тело резко меняется, нет, тело каждого человека меняется по-своему.

На гормональный баланс влияет не только возраст, но и образ жизни, наличие хронических заболеваний, а иногда даже генетика. Поэтому следить за здоровьем нужно всегда, хотя бы раз в год сдавая общие анализы. И, кстати, опасен может быть не только низкий уровень гормонов, но и высокий. Тот же подпрыгнувший выше головы тестостерон вполне способен сделать человека более импульсивным, и в то же время гораздо менее сексуально восприимчивым.

Обрезание

Вопрос дискуссионный и личный. Циркумцизия действительно может уменьшить чувствительность головки полового члена из-за потери части нервных окончаний. Но для некоторых мужчин разницы нет.

Ментальное состояние

Разумеется, сильные эмоции оказывают свое влияние на готовность к близости и энтузиазм.