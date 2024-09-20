Как жаркая и солнечная осень влияет на либидо? Наука объясняет, почему расцветают любовники и слишком настойчивые поклонники

Сначала не про секс: немного любопытной философии

Мало кто не знает Шарля Луи Монтескьё — философа-визионера Эпохи Просвещения. Он представил миру довольно много концепций о закономерностях устройства общества, и одна из любопытнейших — теория географического детерминизма. Если суперупрощенно, то ее в суть в следующем: физическая среда (география) имеет решающее влияние на формирование характера человека и менталитета общества, что в свою очередь определяет развитие таких социальных явлений, как культура, экономика, политика и так далее. То есть природные условия: климат, рельеф, почва и растительность, создают основу организации жизни людей.

В рамках нашей темы самое интересное то, как Монтескьё и его последователи соотносили климат и характер проживающих в нем. К примеру, жителей северных стран с суровыми погодными условиями они называли (очень непредсказуемо!) суровыми, закрытыми, немногословными и дисциплинированными. А вот счастливчиков, обитающих в теплых морских широтах — склонными к неге (и немного распущенности), гедонизму и свободолюбию (ура, сиеста!).

Понятное дело, что теория впоследствии очень критиковалась, так как не учитывала такие факторы развития общества, как науку, технологии, но главное — в XVIII веке люди заметили, что самочувствие и поведение могут зависеть от погоды.

Что говорит медицина

Естественно, здравоохранение рассматривает факторы, влияющие на человека, с двух сторон: негативной (опасной) и позитивной (безопасной, полезной). Следовательно, холод, жара, высота, близость к уровню моря для врачей — одни из многих детерминант здоровья, и ни одна из них не является однозначной. Поскольку мы говорим именно о теплой погоде, то сфокусируемся на ней: