Как жаркая и солнечная осень влияет на либидо? Наука объясняет, почему расцветают любовники и слишком настойчивые поклонники

Если аномально теплый сентябрь пробудил в вас нежные чувства к жизни и к партнеру — поздравляем, вы не один такой. И предупреждаем, что со следующих недель, как только атмосфера на улице начнет приближаться к сумеречному hoa hoa hoa, опустится температура не только термометра, но и романтической страсти. Неужели люди настолько зависимы от погоды и климата? Задаемся этим вопросом и ищем ответ вместе с медицинской наукой и...философией Эпохи Просвещения.
Сначала не про секс: немного любопытной философии
Мало кто не знает Шарля Луи Монтескьё — философа-визионера Эпохи Просвещения. Он представил миру довольно много концепций о закономерностях устройства общества, и одна из любопытнейших — теория географического детерминизма. Если суперупрощенно, то ее в суть в следующем: физическая среда (география) имеет решающее влияние на формирование характера человека и менталитета общества, что в свою очередь определяет развитие таких социальных явлений, как культура, экономика, политика и так далее. То есть природные условия: климат, рельеф, почва и растительность, создают основу организации жизни людей.
В рамках нашей темы самое интересное то, как Монтескьё и его последователи соотносили климат и характер проживающих в нем. К примеру, жителей северных стран с суровыми погодными условиями они называли (очень непредсказуемо!) суровыми, закрытыми, немногословными и дисциплинированными. А вот счастливчиков, обитающих в теплых морских широтах — склонными к неге (и немного распущенности), гедонизму и свободолюбию (ура, сиеста!).
Понятное дело, что теория впоследствии очень критиковалась, так как не учитывала такие факторы развития общества, как науку, технологии, но главное — в XVIII веке люди заметили, что самочувствие и поведение могут зависеть от погоды.
Что говорит медицина
Естественно, здравоохранение рассматривает факторы, влияющие на человека, с двух сторон: негативной (опасной) и позитивной (безопасной, полезной). Следовательно, холод, жара, высота, близость к уровню моря для врачей — одни из многих детерминант здоровья, и ни одна из них не является однозначной. Поскольку мы говорим именно о теплой погоде, то сфокусируемся на ней:
- Отрицательные свойства проявляются тогда, когда просто теплая погода становится жаркой. Здесь в качестве сайд-эффектов медицина называет обезвоженность и риск проблем с сердцем и сосудами (в связи с повышением артериального давления), усугубляющее влияние на ментальное самочувствие (дискомфортные условия триггерят психику), снижение умственных способностей и ухудшение качества сна.
- А заметные положительные изменения в самочувствии (улучшается настроение, активнее работает мозг) проявляются при двух условиях: если человек находится на улице длительное время и если он перемещается из одного климата в другой. Потому-то жители северных широт чувствуют практически эйфорию, приземлившись в зимний отпуск на тропический остров!
А теперь про секс: дуализм жары
Все, что мы перечислили в качестве минусов жары: дегидратация, нагрузка на сердце, потеря концентрации, утомляемость не способствует пылу, а, скорее, сводит его на нет. Возбуждение формируется в голове и в теле, а в данном случае ни то, ни другое, не расположено к любви. Однако, если человек любит жару и чувствует себя в ней хорошо, то он расслабляется, и ситуация радикально меняется. А подогреть ее может тот факт, что жарким летом (и, оказывается, осенью) мы носим открытую одежду, и учащаются контакты кожа-к-коже, которые могут способствовать высвобождению окситоцина. Этот гормон хорошего самочувствия еще называется гормоном любви, поскольку стимулирует сексуальное возбуждение.
! Кроме того, некоторые исследования показали, что феромоны в составе пота обостряют интерес к занятиям любовью, а когда человек много потеет, как не в жару?
Прелести солнца
Солнце преимущественно утомляет тем, что дарит нам жару, поэтому о недостатках говорить не будем. Приятнее о приятностях. Во-первых, солнечный свет ускоряет синтез витамина D, который отвечает за исправную работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем и определяет степень сексуального желания. Во-вторых, не номинально, а реально световой день улучшает настроение и повышает уровень серотонина, а следовательно и сексуальную активность. Наконец, солнце помогает организму регулировать циркадные биоритмы, что позволяет выровнять подкошенные работой фазы сна-бодрствования. Результат: больше энергии для эротических игр.
Погода не важней всего
Климатом либидо на 100% не определяется. На него, а равно и на сексуальную конституцию или потребность в сексе в данный момент времени (потому что это не стабильный показатель, а меняющееся состояние) влияет множество условий:
- Уровень половых гормонов, в частности, тестостерона (определяющий для мужчин) и эстрогена (определяющий для женщин).
- Ментальные факторы (и просто чувства, и болезни): стресс, депрессия, РПП (!), тревога, радость, вдохновение и другие психические состояния соответствующе влияют на желание, полностью туша его или разжигая.
- Физическое здоровье: если боль и усталость логично снижают сексуальное влечение, то хорошее самочувствие делает человека более активным и любвеобильным. И вообще: больше спорта! Он не снижает либидо, а повышает.
- Психосоциальное окружение: выстроенные экологичные отношения позволяют проявляться, а строгие социокультурные нормы и стереотипы душат свободу сексуального выражения.
- Сексуальный интеллект человека и пары: вкусы, желания и фантазии каждого партнера, его способность говорить о них и открытость к воплощению, определяют то, как часто, долго и виртуозно людям хочется заниматься сексом.
Финальная warning-страшилка! Правда, что осенью обостряются психические расстройства, в том числе сексуальные? Есть доказательства, что это действительно так. Нездоровое поведение продиктовано перестраиванием метеорологической обстановки и особенно сокращением светового дня (да, солнце светит активно, но необратимо более короткими отрезками!). Все это дестабилизирует мозг, вынужденный подстраиваться под новые и некомфортные условия, и затрудняет способность ментально неустойчивых людей трезво мыслить и держать себя в руках. Вывод: осенью тщательно интервьюируйте будущих партнеров с сайтов знакомств.
Комментарии (0)