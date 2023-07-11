Сатисфекшн! Подготовили большой секспросвет-ликбез о женском и мужском организмах (и оргазмах!)

Что происходит в мозге

Отдел мозга таламус преобразует эротические стимулы, поступающие от спинного мозга, и передает сигналы к коре. Гипоталамус координирует вегетативную регуляцию, влияющую на возбуждение и кровенаполнение половых органов, сексуальное поведение и выбор партнера. Амигдала (миндалевидное тело) придает эмоциональное значение поступающим эротическим стимулам и модулирует выраженность полового влечение вместе с перегородочной областью. Префронтальная кора притупляет начало сексуального поведения и регулирует половое влечение. Поясная кора обрабатывает сексуальные стимулы на предмет уместности и приемлемости. Островок дает понимание, что возникла припухлость эректильных органов.

Все перечисленные корковые и подкорковые структуры «общаются» между собой посредством нейротрансмистеров (биологически активных веществ, которые перемещаются между нейронами). Наиболее значимые из них и влияющие на сексуальные реакции — это дофаминергическая и серотонинергическая системы.

Активация серотониновой системы влияет на большие области мозга, участвующие в сексуальном поведении. Высвобождаемый нейронами ядер шва серотонин действует на гладкие мышцы сосудистой системы гениталий и других половых органов, вызывая сужение и расширение сосудов. А на уровне ЦНС он играет подавляющую, тормозящую роль в отношении многих «секс-процессов». Поэтому антидепрессанты класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) нарушают эякуляторную (оргазмическую) функцию и часто подавляют эректильную функцию, выделение смазки и сексуальный интерес!

Роль дофамина в сексуальности человека еще полностью не изучена, и большая часть наших знаний получена на животных моделях. Как правило, дофамин является нейромедиатором ожидания удовольствия, который вырабатывается в момент предвкушения приятного. Однако в исследованиях показаны спорные данные, что этот нейротрансмиттер высвобождается в фазе фрикций (но не во время предварительных ласк и ожидания секса!), что позволяет предположить, что дофамин играет более важную роль в моторном, двигательном аспекте, а не усиливает мотивацию заняться сексом. Хотя гиперсексуальность и повышенное стремление вступать в половой контакт хорошо изучены и наблюдаются у лиц с болезнью Паркинсона, которые принимают препараты, увеличивающие синтез дофамина.

Помимо серотонин-дофаминовой системы немаловажное влияние на половое влечение оказывают другие вещества.

Пролактин обеспечивает организму сексуальное удовлетворение после полового акта. Пиковое повышение пролактина наблюдается сразу после оргазма и в течение 60 минут после него. Это может объяснять период полной невозбудимости и рефрактерный период, сонливость, слабость и снижение полового влечения у мужчин на какое-то время. Недавно была выдвинута гипотеза, что пролактин может снижать дофамин и тормозить различные аспекты сексуального поведения и реакций.

обеспечивает организму сексуальное удовлетворение после полового акта. Пиковое повышение пролактина наблюдается сразу после оргазма и в течение 60 минут после него. Это может объяснять период полной невозбудимости и рефрактерный период, сонливость, слабость и снижение полового влечения у мужчин на какое-то время. Недавно была выдвинута гипотеза, что пролактин может снижать дофамин и тормозить различные аспекты сексуального поведения и реакций. Норадреналин стимулирует эрекцию полового члена.

стимулирует эрекцию полового члена. Ацетилхолин участвует в сосудистой регуляции возбуждения, расширяет сосуды пещеристых тел пениса и клитора.

участвует в сосудистой регуляции возбуждения, расширяет сосуды пещеристых тел пениса и клитора. Опиоиды снижают уровень лютеинизирующего гормона и тестостерона, вызывают потерю либидо, эректильную дисфункцию и неспособность достичь оргазма.

снижают уровень лютеинизирующего гормона и тестостерона, вызывают потерю либидо, эректильную дисфункцию и неспособность достичь оргазма. Окситоцин вызывает расслабление гладкомышечных клеток половых органов, чувство расслабления, снимает тревогу и укрепляет доверие и привязанность между постоянными партнерами.

Все физиологические и психологические составляющие сексуальных реакций (возбуждение, эрекция, лубрикация, эякуляция, разрядка) зависят от биопсихосоциального субстрата: темперамента, психологического состояния, сексуального и жизненного опыта, мотива вступления в половой процесс, равновесия в нейромедиаторной серотонин-дофаминовой системе, адекватного гормонального статуса, слаженной работы центральной и периферической нервных систем, целостности нервно-сосудистой «магистрали» и совокупного влияния всех процессов на половые органы как мужчин, так и женщин в равной степени.

Почему мы испытываем разные чувства во время секса

Психоэмоциональное состояние объясняет, почему ощущения от секса с партнером могут быть одни, а с самим собой — другие, почему сегодня оргазм яркий, а завтра — «смазанный», почему с одним человеком страсть опережает логику, а с другим сложно достичь кульминации.

Мысли и чувства (в том числе негативные) — своего рода поводыри сексуальных реакций. Вспомните волнительные события в жизни: экзамен, собеседование, встреча с кем-то очень важным. В такие моменты, возможно, вы вместе с окутывающим вас волнением и «щекотанием в области солнечного сплетения» могли ощущать возбуждение в гениталиях, чувство тяжести от прилившей крови в тазу. И это нормально — так тело, а с ним и половые органы, реагирует на различные эмоциональные триггеры.

Поэтому и оргазмы не всегда восхитительны. Некоторые могут ощущаться, как телесная разрядка, а другие — как эмоциональная. Одни вызывают прилив энергии, другие — сонливость (а нередко тоску и чувство разочарования). Может быть один глубокий разряд или серия менее выраженных, охватывающих мозг и тело. А может быть и «сухой» оргазм без выброса спермы. Это все варианты нормы!