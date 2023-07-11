Сатисфекшн! Подготовили большой секспросвет-ликбез о женском и мужском организмах (и оргазмах!)

Все интересуются сексом, но не все говорят о нем в принципе, а тем более — компетентно. Исправляем ситуацию и рассказываем: от и до. Из чего это действо состоит? Как наши мозг и тело реагируют на близость? Что испытывают мужчина и женщина во время полового акта? Почему ваши желания могут не совпадать с желаниями партнера? На эти (и многие другие) вопросы ответили врачи многопрофильной клиники QClinic — уролог Керим Пыгамов, гинеколог Александра Рудикова и сексолог Анна Лукашевич.
Секс и мозг — какая связь
Для того, чтобы произошли, казалось бы, такие для нас привычные составляющие секса как возбуждение, выделение смазки, эякуляция и оргазм, в теле происходит целый каскад биохимических реакций и психологических обработок. И всем этим «парадом» руководит самый уязвимый и чувствительный орган нашего тела — головной мозг, то есть целая Вселенная миллиарда нейронов, которые общаются посредством нейромедиаторов (дофамина, серотонина и других). Мозг отвечает за синхронизацию, адекватность реакций, силу и интенсивность каждой составляющей секса в ответ на внутренние переживания (мысли, чувства) и внешнее воздействие (стимуляцию половых органов).
Допустим, что вы сейчас подумали о лимоне, представили, как кладете на язык ломтик. Чувствуете? Это просто мысли, воображение, а какой интенсивный и предсказуемый ответ в теле они вызывают! Вот так же и в сексе. Наши мысли и чувства могут играть как за нас — помогая усиливать возбуждение и достигать ярких ощущений даже без стимуляции половых органов, так и против — препятствуя получению удовольствия, снижая или блокируя возбуждение на любом из этапов, даже если на половые органы оказывается максимально интенсивное воздействие, а глаза и уши принимают самые возбуждающие картинки и звуки.
Что происходит в мозге
Отдел мозга таламус преобразует эротические стимулы, поступающие от спинного мозга, и передает сигналы к коре. Гипоталамус координирует вегетативную регуляцию, влияющую на возбуждение и кровенаполнение половых органов, сексуальное поведение и выбор партнера. Амигдала (миндалевидное тело) придает эмоциональное значение поступающим эротическим стимулам и модулирует выраженность полового влечение вместе с перегородочной областью. Префронтальная кора притупляет начало сексуального поведения и регулирует половое влечение. Поясная кора обрабатывает сексуальные стимулы на предмет уместности и приемлемости. Островок дает понимание, что возникла припухлость эректильных органов.
Все перечисленные корковые и подкорковые структуры «общаются» между собой посредством нейротрансмистеров (биологически активных веществ, которые перемещаются между нейронами). Наиболее значимые из них и влияющие на сексуальные реакции — это дофаминергическая и серотонинергическая системы.
Активация серотониновой системы влияет на большие области мозга, участвующие в сексуальном поведении. Высвобождаемый нейронами ядер шва серотонин действует на гладкие мышцы сосудистой системы гениталий и других половых органов, вызывая сужение и расширение сосудов. А на уровне ЦНС он играет подавляющую, тормозящую роль в отношении многих «секс-процессов». Поэтому антидепрессанты класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) нарушают эякуляторную (оргазмическую) функцию и часто подавляют эректильную функцию, выделение смазки и сексуальный интерес!
Роль дофамина в сексуальности человека еще полностью не изучена, и большая часть наших знаний получена на животных моделях. Как правило, дофамин является нейромедиатором ожидания удовольствия, который вырабатывается в момент предвкушения приятного. Однако в исследованиях показаны спорные данные, что этот нейротрансмиттер высвобождается в фазе фрикций (но не во время предварительных ласк и ожидания секса!), что позволяет предположить, что дофамин играет более важную роль в моторном, двигательном аспекте, а не усиливает мотивацию заняться сексом. Хотя гиперсексуальность и повышенное стремление вступать в половой контакт хорошо изучены и наблюдаются у лиц с болезнью Паркинсона, которые принимают препараты, увеличивающие синтез дофамина.
Помимо серотонин-дофаминовой системы немаловажное влияние на половое влечение оказывают другие вещества.
- Пролактин обеспечивает организму сексуальное удовлетворение после полового акта. Пиковое повышение пролактина наблюдается сразу после оргазма и в течение 60 минут после него. Это может объяснять период полной невозбудимости и рефрактерный период, сонливость, слабость и снижение полового влечения у мужчин на какое-то время. Недавно была выдвинута гипотеза, что пролактин может снижать дофамин и тормозить различные аспекты сексуального поведения и реакций.
- Норадреналин стимулирует эрекцию полового члена.
- Ацетилхолин участвует в сосудистой регуляции возбуждения, расширяет сосуды пещеристых тел пениса и клитора.
- Опиоиды снижают уровень лютеинизирующего гормона и тестостерона, вызывают потерю либидо, эректильную дисфункцию и неспособность достичь оргазма.
- Окситоцин вызывает расслабление гладкомышечных клеток половых органов, чувство расслабления, снимает тревогу и укрепляет доверие и привязанность между постоянными партнерами.
Все физиологические и психологические составляющие сексуальных реакций (возбуждение, эрекция, лубрикация, эякуляция, разрядка) зависят от биопсихосоциального субстрата: темперамента, психологического состояния, сексуального и жизненного опыта, мотива вступления в половой процесс, равновесия в нейромедиаторной серотонин-дофаминовой системе, адекватного гормонального статуса, слаженной работы центральной и периферической нервных систем, целостности нервно-сосудистой «магистрали» и совокупного влияния всех процессов на половые органы как мужчин, так и женщин в равной степени.
Почему мы испытываем разные чувства во время секса
Психоэмоциональное состояние объясняет, почему ощущения от секса с партнером могут быть одни, а с самим собой — другие, почему сегодня оргазм яркий, а завтра — «смазанный», почему с одним человеком страсть опережает логику, а с другим сложно достичь кульминации.
Мысли и чувства (в том числе негативные) — своего рода поводыри сексуальных реакций. Вспомните волнительные события в жизни: экзамен, собеседование, встреча с кем-то очень важным. В такие моменты, возможно, вы вместе с окутывающим вас волнением и «щекотанием в области солнечного сплетения» могли ощущать возбуждение в гениталиях, чувство тяжести от прилившей крови в тазу. И это нормально — так тело, а с ним и половые органы, реагирует на различные эмоциональные триггеры.
Поэтому и оргазмы не всегда восхитительны. Некоторые могут ощущаться, как телесная разрядка, а другие — как эмоциональная. Одни вызывают прилив энергии, другие — сонливость (а нередко тоску и чувство разочарования). Может быть один глубокий разряд или серия менее выраженных, охватывающих мозг и тело. А может быть и «сухой» оргазм без выброса спермы. Это все варианты нормы!
Сексуальная анатомия женщин
Сначала в ответ на внешние и внутренние триггеры в мозге происходит череда нейрохимических и психологических процессов, в результате которых формируется возбуждение. Благодаря этому свой ответ дает «тело» — а конкретная реакция зависит от фазы развития сексуального напряжения.
Фаза возбуждения. У женщин основным признаком сексуального возбуждения является появление вагинальной смазки, возникающей через 10–30 секунд после начала эротической стимуляции. Но количество секрета не является признаком сексуального возбуждения женщины, а само наличие смазки еще не указывает на ее готовность к половому акту.
Физиологические признаки сексуального возбуждения у женщин:
- Внутренняя часть влагалища увеличивается в объеме на две трети;
- Шейка матки приподнимаются вверх;
- Половые губы разглаживаются и слегка раздвигаются;
- Увеличивается объем малых половых губ, эрекция клитора;
- Напрягаются соски;
- Незначительно набухают молочные железы;
- Во влагалище происходит выделение смазки.
Фаза «плато». Отмечается готовность женщины «принять» половой член, происходят фрикции, ритм и техника которых определяются индивидуально в паре. Несмотря на продолжающиеся движения и стимуляцию эрогенных зон, возбуждение определенное время находится на одном уровне, что и дает название этой фазе — «плато».
В этот период в женском организме происходят:
- Набухание наружной части влагалища;
- Сужение влагалищного отверстия на 30% и более;
- Сокрытие клитора под клиторальный капюшон, отход к лобковой кости;
- Резкое изменение окраски малых половых губ;
- Снижение заметности первичной эрекции сосков.
Фаза оргазма. Резко сбрасывается накопленное сексуальное напряжение в результате достижения кульминации полового возбуждения. Проявляется ритмичным сокращением мышц половых органов и других частей тела, что связано с определенными психическими ощущениями. Оргазм — это самая короткая фаза сексуальной реакции. Он может длиться несколько секунд (3–15) и сопровождаться ритмическими мышечными сокращениями, вызывающими очень сильные физические ощущения, сменяющиеся быстрым расслаблением. Психологический оргазм — это период наслаждения и безмятежности — мысли обращены в себя, чтобы в полной мере прочувствовать все произошедшее.
Для оргазма женщин свойственны одновременные ритмичные сокращения мускулатуры матки, нижней трети влагалища («оргастической манжетки»), сфинктера прямой кишки. Следует отметить, что в женской сексуальной реакции нет ощущения «эякуляционной неизбежности», наступление оргазма может быть приостановлено в любой момент отвлекающим фактором. Оргазм, имея схожие физиологические параметры, всегда складывается из индивидуальных субъективных физиологических и психологических аспектов.
Фаза разрешения. Период возврата к невозбужденному состоянию. Для рефракторной стадии у женщин характерно медленное снижение возбуждения, постепенное успокоение, сохранение потребности в ласках, нежности и внимании. Рост уровня окситоцина во время оргазма, значимо выше после при оргазме во время партнерского секса, чем при мастурбации, что свидетельствует о том, что половой акт с партнером может быть в большей степени физиологически и психологически удовлетворяющим.
Поэтому важно понимать, что для вас — норма. Какая у вас половая конституция, насколько сильное влечение вы испытываете к конкретному партнеру, как именно вы хотите удовлетворить свое желание.
Что происходит во время менструального цикла
Необходимо учитывать, что женская сексуальность может меняться в зависимости от менструального цикла, конкретной ситуации и взаимоотношений с партнером. Менструальный цикл — это тонкий, регулярный, иерархичный процесс, под воздействием гормонов головного мозга, направленный на наступление беременности. Уровень половых гормонов на протяжении менструального цикла весьма вариабелен.
В первую фазу менструального цикла происходит рост доминантного фолликула в яичнике под воздействием ФСГ (фолликул-стимулирующего гормона, который вырабатывается в гипофизе), происходит созревание яйцеклетки. В этот период синтезируется большое количество эстрогенов, женщина чувствует прилив сил, энергии, красоты, влечения. Кульминацией данного процесса является овуляция: под воздействием ЛГ (лютеинизирующего гормона), происходит разрыв фолликула и выход яйцеклетки на предполагаемую «встречу» со сперматозоидом. Пик уровня лютеинизирующего гормона также влияет на тека-клетки в яичниках, где происходит повышение синтеза андрогенов (тестостерона, андростендиона). В среднем овуляция происходит на 14-й день (идеального макета 28-ми дневного менструального цикла)
Каждый менструальный цикл нацелен на то, чтобы случилась беременность. После овуляции формируется такая структура, как «желтое тело», начинается вторая фаза менструального цикла. Снижается выработка эстрогенов, и усиливается синтез прогестерона, основная задача которого — подготовка идеальных «условий» для принятия и прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к матке, питание и достаточный рост будущего плода. Во вторую фазу цикла присутствует незначительное снижение либидо, слабость, сонливость, спокойствие — будто бы включается «щадящий режим» на случай экономии сил перед беременностью. Если беременность не случилась в данном менструальном цикле, происходит резкое падение гормонов, а с этим разрушается и все то, что так тщательно готовилось для принятия оплодотворенной яйцеклетки. В данный период возможно резкое снижение либидо и настроения (вплоть до агрессии, конфликтности и негативного отношения к сексу!). Далее приходит менструация, а симптомы ПМС исчезают.
Сексуальная анатомия мужчин
Головной мозг мужчин реагирует точно так же, как и головной мозг женщин — в нем, исходя из накопленного опыта (зрительного, обонятельного, тактильного) формируется доминанта возбуждения. С нее формируется дальнейший каскад «типичных» мышечных и секреторных реакций, что далее проявляется в виде эрекции.
Эрекция — это последовательный процесс в ответ на адекватный раздражитель. Происходит увеличение притока крови в губчатое и пещеристые тела полового члена, увеличение органа в объёме и повышение его упругости, сдавление венозных сосудов и препятствование обратному оттоку крови из тел члена. Эрекция полового члена — достаточно непростой механизм, и он имеет фазы.
- Фаза покоя. Артериальный и венозный кровоток минимален (то есть приток крови в тела полового члена и отток крови по венозным сосудам минимален).
- Латентная фаза. Немного усиливается приток крови в тела члена и он немного удлиняется.
- Фаза набухания. Половой член удлиняется и увеличивается, пещеристые тела наполняются кровью.
- Фаза полной эрекции. Тела полового члена перестают наполняться кровью (но приток крови, хоть и минимален, но сохранён), вены из-за наполнения тел сдавливаются белочной оболочкой и фасцией члена и отток крови по ним минимален
- Фаза ригидной эрекции. В связи с сокращением бульбо-кавернозных и седалищно-кавернозных мышц давление крови в пещеристых тел максимальная, тем самым приток крови и отток крови не происходит — максимальная эрекция. Ригидная фаза не продолжительная и из-за «застоя крови» ишемия или «повреждение» ткани не происходит. В конце фазы ригидной эрекции (когда член максимально наполнен кровью) происходит эякуляция.
- Фаза детумесценции. После эякуляции давление в телах члена снижается, и отток крови по венам превышает артериальный приток крови. В данной фазе длина и толщина полового члена возвращаются к обычному виду.
Различают три вида эрекции:
- Рефлекторную. Происходит из-за тактильной стимуляции;
- Психогенную. Является ответом на звуковые, зрительные, обонятельные раздражители;
- Ночную или утреннюю. Возникает в фазу быстрого сна (связана со сном или пиковым выбросом гормонов — в том числе тестостерона). За одну ночь таких фаз может быть 2-4, при этом они могут пройти совершенно незаметно. Кстати, утверждение, что утренние эрекции обязательно должны быть является мифом!
Что нужно знать об эякуляции
Эякуляция — это рефлекторный каскад сокращения мышц хвоста придатка, семенного канатика, предстательной железы, семенных пузырьков, шейки мочевого пузыря, мышц тазового дна, которые провоцирует рефлекторный оргазм за счёт стимуляции симпатической и парасимпатической нервной системы. Процесс тоже состоит из этапов.
Эмиссионная фаза. Происходит сокращение и набухание предстательной железы, сокращение шейки мочевого пузыря, набухание с последующим сокращением семенных пузырьков, что приводит к обструкции мочеиспускательного канала позади от семенного бугорка, в ответ на защиту от ретроградной эякуляции (нарушения в виде выброса эякулята в мочевой пузырь из-за приема альфа-блокаторов, аденомы простаты или повышения тонус мышц тазового дна). Эмиссионная фаза завершается выходом секрета простаты и секретом семенных пузырьков в просвет семенного бугорка (анатомического образования в простате, где формируется сперма) в уретру.
Фаза выброса эякулята. Выброс эякулята под высоким давлением по мочеиспускательному каналу к его наружному отверстию. В эту фазу происходит сильное сокращение мышц тазового дна и гладкой мускулатуры мочеиспускательного канала. Скорость первого выброса (первого сокращения) может достигать до 50 км/ч. Суммарное количество сокращений при одном половом акте — до 12 (с угасанием силы). В момент последующих сокращений в мочеиспускательный канал продолжают выделяться единичные сперматозоиды, секрет простаты и секрет семенных пузырьков. Здесь происходит расслабление наружного сфинктера мочеиспускательного канала. А из-за того, что после выброса эякулята в мочеиспускательный канал продолжает выделяться секрет простаты, мужчины могут испытывать в этой области неприятные ощущения (дискомфорт, тянущие ощущения, позывы к мочеиспусканию).
После выброса эякулята наступает рефрактерная стадия, которая состоит из:
- Полной повторной невозбудимости;
- Относительной неполной возбудимости.
Именно поэтому сразу начать следующий половой акт сложно. А если и хочется, то здесь два варианта: подождать некоторое время (у каждого мужчины — индивидуально) или провести очень сильную стимуляцию, чтобы доминанта возбуждения в головном мозге снова начала проявлять активность.
Как устроен половой член
Половой член у каждого мужчины имеет разную длину и толщину (в среднем, к 11-13 годам происходит пик роста органа, хотя в истории человечества известны случаи, когда рост продолжался и до 25 лет). Средняя длина по всему миру разная, и по этой причине определение «большой или маленький член» зависит от страны происхождения мужчины. По статистике стандартный размер в России (это не международная стандартизированная норма!) — 13,2 сантиметра.
Половой член имеет фиксированную часть (основание) и подвижную часть (ствол). Подвижная часть состоит из двух губчатых тел и пещеристого тела. Тело покрыто соединительно-тканной структурой (белочной оболочкой и фасцией Бака), которая защищает орган и анатомически предопределяет его толщину в момент максимального возбуждения.
На головке члена имеется большое количество потовых желез, которые и в норме, и при возбуждении в большем количестве вырабатывают свой секрет — смегму, то есть естественную смазку, которая обволакивает головку, тем самым способствуя безболезненному прохождению полового члена во влагалище. На возбуждение реагирует и мышечно-железисто-стормальный орган — предстательная железа. В ней имеется (согласно разным источникам) от 45 до 55 желез, где и образуется секрет простаты. Меньшая часть этих желез (от 15 до 18) открываются своими выводными протоками в простатический отдел мочеиспускательного канала. Основные роли секрета простаты: дополнительная естественная смазка и формирование буферной среды для выброса спермы при эякуляции.
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