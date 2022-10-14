«Я тебя хочу!» Что такое сексуальное возбуждение и почему с ним возникает так много сложностей? Рассказывает врач-сексолог

В фильмах и книгах герои возбуждаются за секунду и всегда готовы к сексу. В жизни это совсем не так, многие вообще не знают, что такое возбуждение и каким оно должно и быть. Что с этим делать, «Собака.ru» рассказала акушер-гинеколог, сексолог Ангелина Яковлева (бывш. Романовская).
Возбуждайтесь, сколько хотите
В вопросе возбуждения нет никаких «правильных» временных рамок. Согласно небольшому исследованию, молодые девушки и парни достигают пика сексуального возбуждения за одно и то же время. При просмотре эротического видео в среднем понадобилось 11-12 минут, чтобы температура половых органов достигла максимума. Но ориентироваться на эти цифры точно не стоит.
«В сексологии нет места точным числам — это способствует невротизации населения. Все зависит от индивидуальных особенностей. Если человек прочитает, что „нормально“ возбуждаться за 10 минут, а у него уходит 30, подумает что он какой-то не такой, неправильный. И наоборот, если кто-то возбуждается за минуту, тоже решит, что он слишком похотливый», — говорит врач Ангелина Яковлева.
Что такое возбуждение и причем тут семья?
Возбуждение — первая стадия цикла сексуальных реакций, который в 1960-х годах описали ученые-сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон (история их открытия легла в основу сериала «Мастера секса»). На этом этапе происходят физиологические и эмоциональные изменения, которые готовят организм к сексу. У всех они разные — огромное значение имеет конкретная культура и социальный контекст, в котором человек воспитывался.
«Наша сексуальность формируется задолго до полового созревания. У меня очень часто бывают пациенты, которые говорят, что не могут возбудиться. Мы начинаем распутывать этот клубок и понимаем, что проблемы идут из детства. Для них секс — это что-то непонятное, чем вроде как нужно заниматься. Например, ребенку вообще не рассказывали о сексе, или считали это чем-то плохим, вредным, запрещали мастурбировать и пугали, что это приведет к каким-то страшным последствиям. На женщин очень сильно влияет стереотип, что мастурбация может привести к проблемам со здоровьем. Мужчинам тоже такие пугалки говорят, но они все равно мастурбировали и будут мастурбировать», — говорит врач.
Как возбуждаются женщины
Женская сексуальность в меньшей степени зависит от физиологии и больше — от партнерских отношений, эмоциональных факторов и чувств, а также сформировавшихся у нее навыков сексуального реагирования.
«Огромную роль играет отношение к партнеру. Мы воспринимаем мужчин через органы чувств — то есть нам должен нравится запах партнера, тело. Очень важен опыт и воспоминания о том, что секс — это удовольствие. У женщин, у которых есть задержки психосексуального развития, почти нет оргазмов. Половая жизнь у них вызывает боль и чем больше женщина с этой болью живет, тем больше она это запоминает.
Кроме того, каждой женщине на секс нужно настроиться. В системе ценностей секс может стоять на 5 месте после детей, работы, родных, домашних дел. И если все эти моменты "прикрыты", она начинает думать про секс», — отмечает Яковлева.
Что происходит в момент возбуждения?
А вот у мужчин секс — это доминирующая мотивация. Недовареный суп или недожаренные котлеты вряд ли заставят их отказаться от секса.
«С точки зрения медицины, у мужчин и женщин есть физиологические основы возбуждения. И у одних, и у других появляется учащенное сердцебиение и дыхание, поднимается давление, у некоторых могут появиться красные пятна на груди или спине. У женщин происходит приток крови к молочным железам, увеличиваются соски и клитор, появляется процесс лубрикации — за счет притока крови стенки влагалища сужаются, происходит пропотевание крови и появляется экссудат — выделения.
У мужчин в процессе возбуждения тоже меняется форма сосков, мошонка и яички подтягиваются к телу и происходит эрекция. Но надо понимать — это про тело. На самом деле, возбуждение зарождается в голове при определенных ситуациях, в определенный момент времени, в зависимости от заинтересованности и вовлеченности в сексуальный интерес.
Есть понятие эрогенной реактивности — это способность воспринимать сексуальные стимулы. То есть способность к возбуждению — это стремление к близости. Если у человека есть страх близости, разные типы привязанностей, у него могут быть сложности к способности к возбуждению», — рассказывает доктор.
Инструкция по петтингу
Если морально все участники готовы и заинтересованы в сексе, то наступает следующие этап — стимуляция эрогенных зон. У мужчины она одна — в зоне половых органов. А вот у женщин гораздо больше, причем, у каждой свои. Их делят на генитальные и внегенитальные. В идеале после стимуляции внегенитальных зон нужно подключать стимуляцию генитальных зон. К первым относится грудь, половые органы, а ко вторым — шея, руки, внутренняя поверхность бедра, пальцы. Важно вступать в осознанную коммуникацию со своим партнером, чтобы все эти моменты можно было обсудить.
Какие болезни влияют на секс
«Когда не хочется секса — надо понять почему. Конечно, психологическое и соматическое здоровье играют огромную роль в способности к возбуждению. Сосудистые заболевания, артериальное гипертензия, венозные патологии могут этому помешать. Например, проблемы с сосудами могут влиять на возможность эрекции. Урологические заболевания, поражение половых нервов, заболевания почек тоже очень негативно действуют на эти процессы.
У нас в обществе психиатрия стигматизирована, но такие заболевания как тревожно депрессивное расстройство, РПП (расстройство пищевого поведения) имеют прямое влияние на возбуждение. Например, при РПП происходят расстройства метаболизма.
Помните, ментальное, сексуальное и соматическое здоровье тесно переплетены в разных диагнозах тонкими нитями. Очень важно следить за своим здоровьем и обращаться к врачам, если вас что-то беспокоит», — заключила Ангелина Яковлева.
«Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста».
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