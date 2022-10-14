«Я тебя хочу!» Что такое сексуальное возбуждение и почему с ним возникает так много сложностей? Рассказывает врач-сексолог

Возбуждайтесь, сколько хотите

В вопросе возбуждения нет никаких «правильных» временных рамок. Согласно небольшому исследованию, молодые девушки и парни достигают пика сексуального возбуждения за одно и то же время. При просмотре эротического видео в среднем понадобилось 11-12 минут, чтобы температура половых органов достигла максимума. Но ориентироваться на эти цифры точно не стоит.

«В сексологии нет места точным числам — это способствует невротизации населения. Все зависит от индивидуальных особенностей. Если человек прочитает, что „нормально“ возбуждаться за 10 минут, а у него уходит 30, подумает что он какой-то не такой, неправильный. И наоборот, если кто-то возбуждается за минуту, тоже решит, что он слишком похотливый», — говорит врач Ангелина Яковлева.