О, спорт, ты — секс! Как связаны фитнес, мозг, гормоны и либидо? Парная тренировка vs семейная терапия? И что такое перевернутая U (нет, не поза)?

Принцип перевернутой U

Положительное влияние спорта на организм неоспоримо, но не будем забывать, что во всем важна мера. Тренировки работают по принципу перевернутой U: если вы не соблюдаете баланс, то сначала вы чувствуете подъем энергии, а потом, следуя дуге, значительный упадок сил. Если же заниматься правильно, не перегружая организм и соблюдая режим отдыха, то в долгосрочной перспективе фитнес принесет в вашу жизнь ряд полезных изменений.

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Спорт качает не только тело, но и мозг

Регулярные физические нагрузки улучшают мозговое кровообращение, что положительным образом сказывается на когнитивных способностях и концентрации внимания. Этот эффект был не раз подтвержден учеными. Например, недавнее исследование, опубликованное в журнале Neuroscience, показало, что аэробные упражнения улучшают приток крови к гиппокампу — области мозга, связанной с памятью и обучением. Поэтому можно смело забыть стереотип о неумных спортсменах: мозг работает эффективнее у тех, кто сочетает фитнес-нагрузки и интеллектуальные.

Выносливый организм невозможен без сильных легких и сердца

Введенные в рутину тренировки улучшают общее состояние кардио- и дыхательной систем. Аэробные упражнения (бег, плавание, ходьба) укрепляют сердечную мышцу и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Кроме того, регулярная физическая активность помогает контролировать вес, уровень сахара в крови и снижает маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок, который связан с кардиоболезнями. Также тренировки увеличивают способность легких поглощать больше кислорода и выделять углекислый газ. Со временем это приводит к увеличению их емкости, а также к укреплению диафрагмы и межреберных мышц, участвующих в дыхании, что помогает уменьшить ощущение одышки при выполнении повседневных задач и физических нагрузок. Все эти факторы повышают общую выносливость организма: здоровое сердце и здоровые легкие — залог хорошей физической формы.

Много биопользы для мышц и связок

Физические упражнения способствуют синтезу коллагена, который является основным структурным белком в связках и улучшает их прочность и эластичность. Это помогает предотвратить травмы и повысить способность к восстановлению после повреждений​. Также системные упражнения на растяжку увеличивают гибкость и диапазон движений в суставах, снижая риск возникновения травм. Статическая и динамическая растяжка помогает уменьшить жесткость мышц и связок, улучшая их функциональность​​.

Повышение либидо

Поскольку спорт способствует выбросу эндорфинов — гормонов счастья, он выступает натуральным антидепрессантом, что позитивно влияет на сексуальное влечение. Однако, помимо этого, разнообразные физические упражнения помогают существенно прокачать сексуальное здоровье и повысить либидо. Например: