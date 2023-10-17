В поисках возбуждения: как определить свою сексуальную конституцию и что делать, если темпераменты в паре не совпадают?

В начале отношений многим хочется заниматься сексом с новым партнером всегда и везде. Однако со временем гормоны успокаиваются, и может оказаться, что у вас разные представления о том, как часто в паре должна происходить близость. Как действовать в таком случае, причем тут либидо и почему не надо считать оргазмы — рассказывает сертифицированная секс-терапевтка, соосновательница проекта Kinky Party и спикерка междисциплинарной конференции TEDx Таня Дмитриева.
Понятие сексуальной конституции
В случаях, когда потребности в сексе не совпадают, часто говорят, что у партнеров разная сексуальная конституция. Это понятие пришло к нам еще из советской сексопатологиии. Его идея в том, что у каждого человека есть определенный темперамент и потребность в физической близости. Чем сильнее конституция — тем выше потребность в сексе.
Шкала, которую используют для определения сексуальной конституции, была впервые опубликована в 1990 году в справочнике по сексопатологии Георгия Васильченко. Она предлагает исходить из комплекса биологических, соматических и социальных факторов. Как для мужчин, так и для женщин учитывается возраст пробуждения либидо, трохантерный индекс (отношение роста к длине ноги) и характер оволосения лобка. Другие критерии разнятся в зависимости от гендера.
Для мужчин смотрят, когда произошла первая эякуляция и сколько их может произойти за сутки. Важным фактором является возраст, в котором человек входит в полосу условной физиологической нормы (УФН) ритма половой активности (2-3 акта в неделю), и как быстро он возвращается к этому показателю с новым партнером.
При оценке женской сексуальной конституции обращают внимание на менструальную и детородную функции, включая скорость наступления беременности после заключения брака. Много внимания уделяется оргазмам: возраст первого оргазма, сколько лет после начала половой жизни потребовалось для его достижения и в какой момент оргазмы стали регулярными.
Что тут не так
Уже при беглом взгляде на критерии сексуальной конституции можно увидеть, насколько несовершенным и устаревшим является это понятие. У подхода есть ряд явных недостатков:
- Патриархальная репронормативность. У мужчин фертильность не имеет значения, в то время как женскую сексуальную конституцию во многом определяет именно репродуктивная функция. Более того, в описании методики прямо сказано, что материнский инстинкт — важнее и сильнее полового влечения.
- Оргазмоцентричность. Практически все крутится вокруг оргазмов, причем в случае с женской сексуальной конституцией считаются только те, которые достигнуты в паре. Не принимается во внимание женская мастурбация. По данным недавнего исследования Durex, 40% женщин по всему миру не достигают оргазма при занятии сексом. В данном же подходе это считается признаком проблем со здоровьем и поводом обратиться к врачу.
- Отрицание разнообразия. Игнорируются физиологические и культурные особенности людей из неевропейских цивилизаций. Сексом считается только пенисо-вагинальная пенетрация.
- Редукционизм или тотальное упрощение. Сексуальная конституция — явная попытка объяснить сложное явление с помощью законов, свойственных значительно более простым вещам.
При оценке сексуальной конституции не учитывается множество факторов: контекст, в котором находится человек, его ментальное и физическое здоровье, индивидуальная история сексуальности, характер отношения между партнерами. Отсутствует пространство для любых отклонений от условной навязанной нормы, а за основу берется несуществующий образ среднестатистических мужчин и женщин. По сути, единственное, что можно с высокой точностью определить, следуя этому алгоритму, — это возраст начала полового созревания, который сам по себе мало влияет на дальнейшую сексуальную жизнь.
«Газ» и «тормоз»
Более современной альтернативой понятию сексуальной конституции можно считать так называемую «модель двойного контроля», предложенную в конце девяностых американскими учеными Эриком Янсеном и Джоном Бэнкрофтом. Ее идея заключается в том, что у нашей центральной нервной системы есть два ключевых механизма, регулирующих сексуальные ощущения: «газ» или система возбуждения и «тормоз» или система подавления. Именно от того, как работают эти два контроллера, зависит наше сексуальное поведение.
«Газ» — непроизвольная, врожденная функция, но для его нормальной работы должно соблюдаться множество условий: здоровый баланс половых гормонов, образ жизни, хорошие отношения с телом, отсутствие боли и стресса. Важны также социальные факторы — осведомленность в вопросах секса и диапазон приемлемости сексуальных практик.
«Тормоз» — адаптивная реакция, ей человек обучается в течение жизни. Мозг запоминает, в каких ситуациях испытывать возбуждение рискованно, и постепенно начинает автоматически блокировать желание при похожих сценариях. Конечно, эта система работает несовершенно: порой под влиянием тех или иных триггеров мы можем начать неосознанно «тормозить» в моменты, когда нам это не нужно. Возбуждение может подавляться и в силу более приземленных телесных факторов: заболеваний, дисфории, тревоги и усталости.
Что это нам дает
Несовпадение в сексуальных потребностях в паре можно рассматривать как разницу в работе систем возбуждения и подавления. Чтобы приблизиться к решению этой проблемы, можно попробовать разобраться, что конкретно «тормозит» или служит «газом» для каждого из вас. Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе и партнеру.
Было ли иначе? В том числе — с другими партнерами. Что конкретно было иначе? Какие действия партнера или окружающий контекст влияли на вас тогда?
Все ли ок со здоровьем? Речь тут не только непосредственно о половой дисфункции. Мешать возбуждению может любая боль и дискомфорт. Применение некоторых медикаментов — в том числе антигистаминных капель — тоже способно «тормозить» сексуальность.
Чего конкретно вам не хватает? Интимные отношения — это не всегда история непосредственно про секс. Для кого-то это может быть единственным способом побыть ближе к эмоционально недоступному партнеру. Кому-то важно быть желанным, чтобы чувствовать свою ценность. Когда вы ответите на этот вопрос, вполне может оказаться, что закрывать найденную потребность можно и другими способами.
Что для вас норма? Какое количество секса, по-вашему, должно быть у пары и, что важнее, — откуда вы взяли эту цифру. Нередко представления о норме мы берем из случайных источников и, не рефлексируя, принимаем его за истину. Отсюда — слепая гонка за нормативами и тревога, когда соответствовать им не удается.
Какое отношение к сексуальности было в семье? Как близкие отнеслись к началу полового созревания, говорили ли о сексе в семье, проявляли ли чувства друг к другу, что запрещали и какими подробностями делились — все это накладывает отпечаток на дальнейшую половую жизнь. Неосторожно брошенная фраза или нарушение границ может надолго закрепить связку между сексуальностью и чувством вины, страхом или отвращением.
Какова личная сексуальная история партнера? Есть ли в ней что-то, что заставляет нервную систему воспринимать секс как небезопасную ситуацию. Порой докопаться до травмирующего события при этом может быть непросто. Главное в таких разговорах — быть максимально бережным и деликатным, ни в коем случае не давить.
Каков характер вашего возбуждения? Это — вопрос для того партнера, который хочет больше секса. Желание может быть не связанным с чувствами к другому человеку и потребности в общении. Порой оно ощущается просто как необходимость сбросить напряжение на физиологическом уровне. В таком случае напрашивается другой вопрос — зачем вам для этого участие партнера?
Вопросы выше способны помочь не только решить разногласия, связанные с сексом, но и стать немного ближе друг к другу. В процессе поиска ответов есть риск наткнуться на неприятные и откровенно триггерные вещи. Для их проработки может понадобиться помощь со стороны — от психолога или психотерапевта. Но конечный результат в виде осознания своих потребностей и желаний и более глубокого понимания партнера определенно стоит того.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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