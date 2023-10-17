В поисках возбуждения: как определить свою сексуальную конституцию и что делать, если темпераменты в паре не совпадают?

«Газ» и «тормоз»

Более современной альтернативой понятию сексуальной конституции можно считать так называемую «модель двойного контроля», предложенную в конце девяностых американскими учеными Эриком Янсеном и Джоном Бэнкрофтом. Ее идея заключается в том, что у нашей центральной нервной системы есть два ключевых механизма, регулирующих сексуальные ощущения: «газ» или система возбуждения и «тормоз» или система подавления. Именно от того, как работают эти два контроллера, зависит наше сексуальное поведение.

«Газ» — непроизвольная, врожденная функция, но для его нормальной работы должно соблюдаться множество условий: здоровый баланс половых гормонов, образ жизни, хорошие отношения с телом, отсутствие боли и стресса. Важны также социальные факторы — осведомленность в вопросах секса и диапазон приемлемости сексуальных практик.

«Тормоз» — адаптивная реакция, ей человек обучается в течение жизни. Мозг запоминает, в каких ситуациях испытывать возбуждение рискованно, и постепенно начинает автоматически блокировать желание при похожих сценариях. Конечно, эта система работает несовершенно: порой под влиянием тех или иных триггеров мы можем начать неосознанно «тормозить» в моменты, когда нам это не нужно. Возбуждение может подавляться и в силу более приземленных телесных факторов: заболеваний, дисфории, тревоги и усталости.

Что это нам дает

Несовпадение в сексуальных потребностях в паре можно рассматривать как разницу в работе систем возбуждения и подавления. Чтобы приблизиться к решению этой проблемы, можно попробовать разобраться, что конкретно «тормозит» или служит «газом» для каждого из вас. Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе и партнеру.

Было ли иначе? В том числе — с другими партнерами. Что конкретно было иначе? Какие действия партнера или окружающий контекст влияли на вас тогда?

Все ли ок со здоровьем? Речь тут не только непосредственно о половой дисфункции. Мешать возбуждению может любая боль и дискомфорт. Применение некоторых медикаментов — в том числе антигистаминных капель — тоже способно «тормозить» сексуальность.

Чего конкретно вам не хватает? Интимные отношения — это не всегда история непосредственно про секс. Для кого-то это может быть единственным способом побыть ближе к эмоционально недоступному партнеру. Кому-то важно быть желанным, чтобы чувствовать свою ценность. Когда вы ответите на этот вопрос, вполне может оказаться, что закрывать найденную потребность можно и другими способами.

Что для вас норма? Какое количество секса, по-вашему, должно быть у пары и, что важнее, — откуда вы взяли эту цифру. Нередко представления о норме мы берем из случайных источников и, не рефлексируя, принимаем его за истину. Отсюда — слепая гонка за нормативами и тревога, когда соответствовать им не удается.

Какое отношение к сексуальности было в семье? Как близкие отнеслись к началу полового созревания, говорили ли о сексе в семье, проявляли ли чувства друг к другу, что запрещали и какими подробностями делились — все это накладывает отпечаток на дальнейшую половую жизнь. Неосторожно брошенная фраза или нарушение границ может надолго закрепить связку между сексуальностью и чувством вины, страхом или отвращением.

Какова личная сексуальная история партнера? Есть ли в ней что-то, что заставляет нервную систему воспринимать секс как небезопасную ситуацию. Порой докопаться до травмирующего события при этом может быть непросто. Главное в таких разговорах — быть максимально бережным и деликатным, ни в коем случае не давить.

Каков характер вашего возбуждения? Это — вопрос для того партнера, который хочет больше секса. Желание может быть не связанным с чувствами к другому человеку и потребности в общении. Порой оно ощущается просто как необходимость сбросить напряжение на физиологическом уровне. В таком случае напрашивается другой вопрос — зачем вам для этого участие партнера?

Сексуальная конституция, если она и существует, — это не константа и не соотношение врожденных качеств. Это состояние, которое зависит от множества различных факторов. С ним можно работать. Главное — быть готовым честно и открыто говорить с партнером.

Вопросы выше способны помочь не только решить разногласия, связанные с сексом, но и стать немного ближе друг к другу. В процессе поиска ответов есть риск наткнуться на неприятные и откровенно триггерные вещи. Для их проработки может понадобиться помощь со стороны — от психолога или психотерапевта. Но конечный результат в виде осознания своих потребностей и желаний и более глубокого понимания партнера определенно стоит того.

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