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В России разработана универсальная вакцина для профилактики оспы — в том числе обезьян

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В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы — в том числе оспы обезьян. В настоящее время проводится подготовка к доклиническим исследованиям эффективности препарата.

Shutterstock.com

Разработкой препарата занимались специалисты Федерального медико-биологического агентства. По их словам, вакцина универсальная и будет использоваться для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. На сегодняшний день проведены доклинические исследования ее безопасности, идет подготовка к доклиническим исследованиям эффективности.

Оспа обезьян пришла в Россию: первый пациент в Петербурге. Какие симптомы? Как передается? А прививка нужна?

Напомним, ранее в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения. Тестирование в России новой вакцины против оспы, в том числе новой оспы обезьян, уже началось. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.

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