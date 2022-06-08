Мурашко: в России началось тестирование новой вакцины против оспы обезьян

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, которые приводит ТАСС, в настоящий момент проходит тестирование новой вакцины против оспы — в том числе новой мутации, называемой оспой обезьян, — а также лекарственных препаратов для лечения болезни. О том, какие промежуточные результаты тестирования препаратов были зафиксированы специалистами, глава Минздрав не уточнил. Также пока не сообщается о том, когда новые лекарства могут поступить в продажу.

В частности, заявку на регистрацию вакцины против оспы «Ортопоксвак» ранее подал в Минздрав Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — она разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Как считают в Роспотребнадзоре, регистрация препарата может стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения.