В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший из Петербурга

Как сообщили в Роспотребнадзоре, оспа обезьян выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.

«Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили «Собака.ru» источники в одном из медицинских учреждений Петербурга, первый заболевший оспой обезьян находится в городе. Молодой человек поступил в медучреждение накануне, 11 июля, и сдал анализы, которые подтвердились сегодня утром. Накануне медицинское учреждение было закрыто на обработку на несколько часов.

Специалисты уже нашли всех, с кем заболевший общался, за ними теперь тоже наблюдают медики.