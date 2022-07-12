В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший из Петербурга

В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, оспа обезьян выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.
«Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили «Собака.ru» источники в одном из медицинских учреждений Петербурга, первый заболевший оспой обезьян находится в городе. Молодой человек поступил в медучреждение накануне, 11 июля, и сдал анализы, которые подтвердились сегодня утром. Накануне медицинское учреждение было закрыто на обработку на несколько часов.
Специалисты уже нашли всех, с кем заболевший общался, за ними теперь тоже наблюдают медики.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения. Тестирование в России новой вакцины против оспы, в том числе новой оспы обезьян, уже началось. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.
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