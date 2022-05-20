В мире — вспышка обезьяньей оспы! Грядет новая эпидемия? Насколько она опасна? Когда может дойти до России?

Что происходит?

В начале мая вспышка оспы обезьян началась в Великобритании. Первым заболевшим — по крайней мере, по имеющимся данным Национальной службы здравоохранения Великобритании — оказался мужчина, который приехал в страну из Нигерии. На сегодняшний день в Англии насчитывается около 20 пациентов. Случаи заражения зафиксировали в Испании (30 пациентов!), США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции и Швеции.

В Роспотребнадзоре говорят, что до России оспа обезьян пока не добралась. Но медики уже готовятся: в научном центре «Вектор», например, создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения. По слова эпидемиологов, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».

О вспышке заговорили и в правительстве РФ: заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что хоть в Европе фиксируются единичные случаи, но они тоже внушают «серьезное беспокойство».