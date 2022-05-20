В мире — вспышка обезьяньей оспы! Грядет новая эпидемия? Насколько она опасна? Когда может дойти до России?

По миру распространяется обезьянья оспа — случаи зафиксированы уже в 10 странах, а информация о новых больных приходит чуть ли не каждый час. ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки , а российские ученые (с новыми тестами!) готовятся к встрече с инфекцией.
Что происходит?
В начале мая вспышка оспы обезьян началась в Великобритании. Первым заболевшим — по крайней мере, по имеющимся данным Национальной службы здравоохранения Великобритании — оказался мужчина, который приехал в страну из Нигерии. На сегодняшний день в Англии насчитывается около 20 пациентов. Случаи заражения зафиксировали в Испании (30 пациентов!), США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции и Швеции.
В Роспотребнадзоре говорят, что до России оспа обезьян пока не добралась. Но медики уже готовятся: в научном центре «Вектор», например, создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения. По слова эпидемиологов, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».
О вспышке заговорили и в правительстве РФ: заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что хоть в Европе фиксируются единичные случаи, но они тоже внушают «серьезное беспокойство».
Что такое обезьянья оспа?
По данным ВОЗ, оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, обычно встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Впервые случаи заражения людей этой инфекцией выявили в 1970 году в Конго. Лишь однажды она вышла за пределы Африки: в 2003-м в США зафиксировали крупную вспышку оспы обезьян, когда зараженных грызунов ввезли в качестве домашних животных из Африки. Последняя известная вспышка этого заболевания случилась в Нигерии осенью 2017 года, с тех пор там выявили около 600 заболевших.
Как передается и проявляется?
По словам инфекциониста Анны Баландиной, обезьянья оспа передается от животных через контакт с биологическими жидкостями, например, слюной или кровью. Передача от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем при длительном тесном контакте.
Инкубационный период этого вида оспы, то есть время от момента заражения и появления симптомов, длится от 6 до 21 дня. У заболевшего появляется сыпь (она может болеть и чесаться), слабость, недомогание, повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов и отсутствие аппетита.
Врач отметила, что возбудитель оспы обезьян — близкий родственник вируса оспы. Однако уровень смертности у оспы составляет до 50%, а у обезьяньей— менее 10 %.
Лекарств нет
Эффективного и безопасного лечения инфекции, вызванной вирусом оспы обезьян, до сих пор нет. Пока оно может быть только поддерживающим. Но и это не всегда нужно: в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и проходит само за несколько недель. Зато есть относительно эффективный метод профилактики — противооспенная вакцина. В СССР ей прививали всех детей, родившихся до 1979 года. Спустя год ВОЗ объявила о ликвидации оспы во всем мире, прививку отменили. Сейчас от натуральной оспы вакцинируются только сотрудники лабораторий, работающие с живой оспенной культурой. Остальные смогут получить прививку только если возникнет вспышка.
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