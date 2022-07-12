Оспа обезьян пришла в Россию: первый пациент в Петербурге. Какие симптомы? Как передается? А прививка нужна?

А как лечится оспа обезьян? Есть вакцина?

Никак. Противовирусные препараты не используются — их не существует. «Для лечения применяется симптоматическая и патогенетическая для снижения температуры, уменьшения кожного зуда и других проявлений», — отмечает инфекционист.

Раньше для профилактики применялась противооспенная вакцина. В СССР ей прививали всех детей, родившихся до 1979 года. Спустя год ВОЗ объявила о ликвидации оспы во всем мире, прививку отменили. Сейчас от натуральной оспы вакцинируются только сотрудники лабораторий, работающие с живой оспенной культурой. Остальные смогут получить прививку только если возникнет вспышка.

Сейчас в России уже тестируют новую прививку от оспы, в том числе новой оспы обезьян. Она называется «Ортопоксвак» и разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.

Почему не стоит паниковать?

«Инфекционная больница всегда работала с ветряной оспой и другими высококонтагиозными инфекциями. У нас есть специализированные боксы, которые использовались в пандемию коронавируса, поэтому никакой новой специфики оспа обезьян не требует», — рассказала Авдошина.

Кроме того, спасибо Всемирной организации здравоохранения: с начала новой вспышки оспы обезьян она ВОЗ выпустила множество публикаций — а это хорошая теоретическая площадка, заключила врач.