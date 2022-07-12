Оспа обезьян пришла в Россию: первый пациент в Петербурге. Какие симптомы? Как передается? А прививка нужна?

Молодой человек, вернувшийся из Португалии в Петербург, заметил у себя странную сыпь. Нетипичной для аллергии или дерматита она показалась и врачам, они сделали анализ и выяснили, что это оспа обезьян. Та самая, которая уже несколько месяцев бушует в Европе. Рассказываем, начнется ли эпидемия в России, как передается инфекция и как себя защитить.
Нулевой пациент
Вчера в соцсетях петербургского Центра СПИДа появилось сообщение о временном закрытии поликлиники — там в экстренном порядке выполнялись «карантинные мероприятия». В разговоре с руководством центра «Собака.ru» пошутила, мол, у вас там что, оспа обезьян? Оказалось, что да, именно она. Правда, вчера было только подозрение, а уже сегодня утром анализ показал положительный результат.
Нулевым пациентом оказался молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Плохое самочувствие в сочетании со странной сыпью заставили его обратиться к дерматологу из Центра СПИДа. Тот и заподозрил неладное. Сейчас мужчина находится в Боткинской больнице. Его состояние оценивается как нормальное, болезнь протекает в легкой форме.
Как передается оспа обезьян? Какие симптомы?
Это вирусное заболевание, которое обычно встречалось в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. «Синдром клинически похож на ветряную и натуральную оспу, но он менее заразный и менее смертельный», - говорит инфекционист Боткинской больницы Дарья Авдошина.
Инкубационный период в среднем составляет 12 дней. Все начинается с лихорадки (обычно 38,5-40,5 градусов), озноба, повышения потливости, головной боли. Также среди симптомов — ломота и боль в мышцах, недомогание, фарингит, одышка и кашель. Спустя 2-3 дня после лихорадки появляется лимфаденопатия (увеличение лимфоузлов), а через 1-10 дней — сыпь. Обычно она начинается на лице, а затем распространяется по телу, но сейчас все немного по-другому. По словам доктора Авдошиной, большинство новых случаев оспы обезьян в неэдемичных странах протекают в атипичной форме — сыпь чаще локализуется в области слизистых, она скудная, почти не затрагивает тело. Кстати, оспа обезьян отличается от обычной по увеличению лимфоузлов, особенно подбородочных, подчелюстных, шейных и паховых.
Кто в группе риска?
Люди, которые имели тесный (!) контакт с заболевшим. «Эта вирусная инфекция передается только при тесных контактах, в том числе, половых. Значит, в группе риска только люди, которые были близки с заболевшим», — сообщает Дарья Авдошина.
Петербургский Роспотребнадзор уже отчитался, что все контактировавшие с пациентом люди определены, за ними тоже наблюдают медики. При появлении первых симптомов их сразу направят в больницу.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения. Тестирование в России новой вакцины против оспы, в том числе новой оспы обезьян, уже началось. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.
А как лечится оспа обезьян? Есть вакцина?
Никак. Противовирусные препараты не используются — их не существует. «Для лечения применяется симптоматическая и патогенетическая для снижения температуры, уменьшения кожного зуда и других проявлений», — отмечает инфекционист.
Раньше для профилактики применялась противооспенная вакцина. В СССР ей прививали всех детей, родившихся до 1979 года. Спустя год ВОЗ объявила о ликвидации оспы во всем мире, прививку отменили. Сейчас от натуральной оспы вакцинируются только сотрудники лабораторий, работающие с живой оспенной культурой. Остальные смогут получить прививку только если возникнет вспышка.
Сейчас в России уже тестируют новую прививку от оспы, в том числе новой оспы обезьян. Она называется «Ортопоксвак» и разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.
Почему не стоит паниковать?
«Инфекционная больница всегда работала с ветряной оспой и другими высококонтагиозными инфекциями. У нас есть специализированные боксы, которые использовались в пандемию коронавируса, поэтому никакой новой специфики оспа обезьян не требует», — рассказала Авдошина.
Кроме того, спасибо Всемирной организации здравоохранения: с начала новой вспышки оспы обезьян она ВОЗ выпустила множество публикаций — а это хорошая теоретическая площадка, заключила врач.
Что происходит с оспой обезьян в мире?
Новую вспышку зафиксировали в начале мая в Великобритании. Первым заболевшим — по крайней мере, по имеющимся данным Национальной службы здравоохранения Великобритании — оказался мужчина, который приехал в страну из Нигерии. Инфекция очень быстро распространилась по миру, десятки случаев выявляли в Италии, США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Германии, Франции и Швеции. В конце мая в мире зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян. Она произошла в Нигерии.
В ВОЗ говорили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения.
Комментарии (0)