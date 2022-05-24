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Нужно ли срочно и массово вакцинироваться против оспы обезьян? Ответили в ВОЗ

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Вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Такое мнение высказал глава группы по особо опасным патогенам в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди.

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По словам Пибоди, которые приводит Reuters, основными мерами борьбы со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на сегодняшний день являются отслеживание контактов и изоляция. Что касается вакцин и противовирусных препаратов, то немедленные поставки их относительно ограничены. Кроме того, вакцины, используемые для борьбы с обезьяньей оспой, могут вызывать серьезные побочные эффекты.

Большинство подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян не были связаны с поездками в Африку, что может говорить о большом количестве еще не выявленных случаев. Органы здравоохранения ряда стран подозревают, что существует некоторая степень распространения вируса среди населения. «Так что мы видим только верхушку айсберга», — резюмировал Пибоди.

Одновременно с этим Пибоди выразил опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения ввиду темпов заболеваемости. «Я не призываю людей не посещать эти мероприятия. Важно скорее то, что люди на них делают. Речь идет о безопасном сексуальном поведении, соблюдении правил гигиены, регулярном мытье рук — все эти вещи помогут ограничить передачу этого вируса», — отметил он.

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