«Цифра существенно больше». Даже в Кремле признают неточность официальной статистики по COVID-19

«Эта цифра больше, и, возможно, существенно больше, это очевидно. Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь в случае с «омикроном» мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе», — сказал Песков.

Напомним, на сегодняшний день почти 80 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому. В стационарах с COVID-19 и пневмониями 6 714 человек, согласно информационной справке об эпидемической ситуации в городе.

На сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах».

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года.