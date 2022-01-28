Цифра дня: почти 80 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 28 января 6 714 человек находятся на лечении в стационарах с с COVID‑19 и пневмониями, за сутки поступили 713 петербуржцев, выписались 612. В реанимациях находятся 580 человек, 316 подключены к ИВЛ. 222 петербуржца проходят лечение во временном госпитале «Ленэкспо», 531 — в пансионате «Заря».

На амбулаторном лечении находятся 79 089 человек. 72 431 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 4 398 петербуржцев на карантине, 161 — в обсервации (пансионат «Балтиец»).

Всего в городе открыто 190 пунктов вакцинации от коронавируса. 2 347 224 петербуржца привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), из них за сутки 3 098 взрослых и 7 детей. 2 868 523 закончили цикл вакцинации. Запас доз вакцины в Петербурге — 746 878.

В Петербурге развернуто 8 687 коек в 20 стационарах — 17 городских и 3 федеральных. Свободный коечный фонд оценивается в 45,08 %.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года.