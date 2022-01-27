Тестировать конкретно на «омикрон» и «дельта» штаммы коронавируса начала лабораторная служба «Хеликс». Для исследования применяется тест-система ГБУ «ЦСП» ФМБА России «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3» — она обладает высокой чувствительностью (более 95%) и специфичностью (более 96%), позволяет с высокой точностью определить штаммы коронавируса и отличить один от другого, а также эффективно выявляет бессимптомных носителей инфекции. Тестирование производится путем взятия мазка из ротоглотки и носоглотки.

«Варианты «дельта» и «омикрон» легче передаются от человека к человеку. «Омикрон»-штамм обладает наибольшей заразностью среди всех вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Мутации в «омикрон»-штамме облегчают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Оба штамма — «дельта» и «омикрон» — содержат мутации, которые позволяют им частично уходить из-под иммунитета, сформировавшегося после встречи с предыдущими штаммами вируса или после вакцинации. При заражении вариантом «омикрон» чаще встречается бессимптомное течение инфекции. «Омикрон»-штаммом чаще заражаются дети и подростки», — напомнили в лабораторной службе.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. Власти Петербурга перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года.