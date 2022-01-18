В России сократили сроки карантина по коронавирусу

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сообщила Голикова.

Кроме того, из-за роста числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса российские дома-интернаты начинают работать в закрытом режиме. «Мы вынуждены вернуться к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала», — добавила Голикова.

На сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим. Сроки карантина для заболевших сокращены до 7 дней. Среди заразившихся «омикрон»-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации.

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.