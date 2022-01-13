Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения России к «омикрон»-штамму

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медицинских организаций страны к работе в условиях распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Сделать это необходимо за сутки.
По поручению Мишустина, Минздраву России всего за сутки, к 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.
Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан. Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения. «Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», — отметил Мишустин.
Еще одно поручение Мишустина касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.