Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения России к «омикрон»-штамму

По поручению Мишустина, Минздраву России всего за сутки, к 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан. Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения. «Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», — отметил Мишустин.

Еще одно поручение Мишустина касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса.